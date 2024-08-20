Вартість зарядних станцій зросла майже удвічі за 3 місяці: як заощадити

Related video

Після обстрілів енергетики в Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії, що зі свого боку призводить до стрімкого зростання попиту на джерела автономного живлення. І якщо в приватному секторі проблему можна частково вирішити за допомогою генераторів, то в багатоквартирних будинках оптимальним рішенням стають зарядні станції. Досвід кінця 2022 року наочно продемонстрував, що вартість дефіцитних товарів завжди стрімко зростає. І зараз ми спостерігаємо ту саму тенденцію.

Експерти сайту з промокодами та знижками codes.com.ua проаналізували динаміку цін на популярні моделі зарядних станцій і підтвердили, що за минулі три місяці вартість деяких моделей зросла майже на 100%. Та все ж вона ще не досягла показників 2022 року.

Для порівняння розглянемо декілька популярних моделей, порівнявши ціни на піку у 2022-му, під час стабілізації цін у 2023 році та на поточний момент:

● EcoFlow RIVER 2 Pro: 2022 рік — понад 62 000 грн, 2023 рік — близько 28 000 грн, літо 2024 року — приблизно 34 500 грн.

● BLUETTI EB3A: 2022 рік — понад 32 000 грн, 2023 рік — близько 10 000 грн, літо 2024 року — понад 18 000 грн.

● BLUETTI EB55: 2022 рік — понад 48 000 грн, 2023 рік — 15-17 тис. грн, літо 2024 року — понад 29 000 грн.

Тобто найбільші темпи зростання вартості демонструють саме середньобюджетні станції, адже попит на них особливо великий. Вони стали свого роду "золотою серединою" потужності, ємності та вартості, тому користувачі частіше обирають саме їх. Це одна з головних причин збільшення вартості.

Коментар Андрія Лазаускаса, експерта Codes:

"У 2022 році ситуація з автономними джерелами живлення була значно складнішою через неочікуваний стрибок попиту та обмежені запаси на складах. Зрештою це призвело до появи націнок у 200-300%, а іноді навіть більше. Зараз дефіцит менший, а запаси більші. Я не думаю, що ми знову побачимо настільки велику націнку, але вартість вже зростає. І, напевне, це ще не межа".

Ситуація з вартістю зарядних станцій може покращитися, але потрібна ініціатива уряду

Ще на початку червня на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади України зʼявилася інформація, що уряд планує зняти митні та бюрократичні барʼєри для ввезення в Україну генераторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зауважив:

"Ситуація вкрай складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації, а ворог продовжує атакувати енергетичні обʼєкти, через що "Укренерго" вимушене вдаватися до планових відключень. Зняття митних і бюрократичних барʼєрів допоможе виграти час, щоб відновити та посилити енергосистему".

Наразі остаточне рішення з цього приводу не прийняте, тому поки що при замовленні такого обладнання з-за кордону покупці продовжують сплачувати мито. Однак, імовірно, згодом його скасують, що дозволить додатково заощадити на придбанні. Водночас скасування мита допоможе зменшити дефіцит джерел автономного живлення в українському ритейлі, тож ціни мають також знизитися. Та поки що доводиться чекати на впровадження відповідної ініціативи, шукати акційні пропозиції, промокоди на знижку тощо.

Codes — це інформаційний сервіс, який пропонує безкоштовні промокоди та купони для багатьох відомих брендів.