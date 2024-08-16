Як докупити стаж для пенсійних виплат в Україні: скільки це коштуватиме

Пенсіонер має можливість самостійно визначати частоту та розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей.

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Українці можуть набути страхового стажу для отримання пенсії, однак у 2024 році вартість одного року стажу залишається доволі високою. Про це повідомляє "Урядовий портал".

В Україні люди пенсійного віку можуть "докупити" страховий стаж за необхідності. Для того, щоб зарахувати один повний місяць стажу, потрібно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.

Отже, у 2024 році вартість одного року стажу становить 21 480 гривень. Проте пенсіонери можуть самостійно встановлювати частоту та розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей.

Робити добровільні внески можна як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

Докупити стаж можуть громадяни України, які досягли 16 років. Це актуально як для осіб, які проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні, так і для людей передпенсійного віку, яким бракує стажу для отримання пенсії, та для осіб із низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити свою майбутню пенсію.

Нагадаємо, що українські чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, можуть уникнути призову в армію. Однак є випадки, коли чоловік може позбутися права на неї.