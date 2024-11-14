Як можна розширити бізнес з сервісом цільових розсилок Telescope?

Кожного дня український бізнес стикається з величезною кількістю викликів, але успішно їм протистоїть і розвивається, використовуючи різноманітні інструменти. Одним із таких ефективних інструментів, який допомагає зростати бізнесу, є новий сервіс цільових розсилок Telescope.

Він дозволяє онлайн самостійно запустити таргетовані розсилки.

Використовуючи Telescope, ви зможете збільшити клієнтську базу, підвищити продажі та попит на товари чи послуги і, відповідно, рівень вашого прибутку.

Для пошуку потенційних клієнтів сервіс використовує базу, в якій близько 16 млн людей по всій Україні. За допомогою спеціальних алгоритмів обробки та аналізу великих даних (Big Data), Telescope знайде вашу цільову аудиторію за конкретними критеріями, такими як: стать, місце проживання чи роботи, інтереси, рівень доходу тощо. Також розсилку можна запустити на власну базу.

Отже, ви можете бути абсолютно впевнені, що інформацію про ваші товари та послуги отримають лише потенційно зацікавлені клієнти у визначену дату та час.

Сервіс має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а тому провести першу кампанію буде легко та зручно. Щоб самостійно створити та налаштовати рекламну кампанію потрібно зробити лише 4 кроки:

· зареєструватись на сайті,

· налаштувати параметри цільової аудиторії за критеріями або завантажити власну базу,

· створити повідомлення що саме ви хочете донести вашій аудиторії,

· обрати дату та час запуску розсилки.

Результати рекламної кампанії можна відслідковувати відразу після запуску розсилки у розділі "Статистика". Після завершення розсилки Telescope автоматично сформує повний звіт по проведеній кампанії.

Щодо вартості, то 1 повідомлення до 500 символів коштує всього 1 грн (з урахуванням усіх податків та зборів). Ви сплачуєте лише за ті повідомлення, що були доставлені абоненту.

Сервіс доступний для юридичних осіб та ФОП, але поповнити рахунок можливо не тільки за допомогою рахунка-фактури, а і з власної банківської карти.

Масштабуйте та розвивайте бізнес разом із Telescope!