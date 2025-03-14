Свято Весни на VARUS.UA: Що обирали українці?

Весна – це завжди про новий початок, теплі емоції та святковий настрій. Саме у цей період 8 березня в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день, коли хочеться подарувати радість собі й близьким, влаштувати атмосферне святкування, здивувати смачними частуваннями та приємними подарунками. Квіти, усмішки, привітання… А що ж було на святковому столі — розповімо далі.

Сучасний ритм життя диктує свої правила: наразі часу на походи до магазинів дедалі менше, тому онлайн-шопінг стає справжнім порятунком. У 2025 році продажі на VARUS.UA напередодні 8 березня зросли на 40 % порівняно з минулим роком, що вкотре доводить: українці цінують зручність покупок без черг і вигідні акційні пропозиції.

То що ж цьогоріч найчастіше потрапляло до кошиків покупців? Які товари стали справжніми хітами початку весняного періоду? І які знижки допомогли урізноманітнити святковий стіл? З’ясуймо разом!

Що купували українці напередодні 8 березня онлайн?

Передсвяткові покупки завжди відображають характер свята. Аналізуючи продажі VARUS.UA, можна виділити кілька категорій товарів, які стали справжніми хітами, як-от:

Алкогольні напої. Традиційно до свята купували шампанське, біле та червоне вино. Також зросла популярність легких слабоалкогольних напоїв і коктейлів, що додають святкової атмосфери.

Безалкогольні напої. Українці активно купували соки, мінеральну воду та газовані напої, адже святковий стіл має бути різноманітним.

Фрукти та овочі. Полуниця, цитрусові та виноград створювали весняний настрій на столі. Крім того, зросли продажі салатних міксів, зелені та овочів для закусок.

Молочні продукти. Сири, вершки, йогурти та сметана стали незамінними інгредієнтами для приготування смачнючих страв і десертів.

Солодощі. Торти, тістечка, шоколад та цукерки залишаються незмінним атрибутом будь-якого свята.

Також у трендах — товари для особливих неординарних страв. Дедалі більше українців експериментують на кухні, додаючи до святкового меню суші, різноманітні десерти та нові смаки. У категорії "Все для суші" спостерігалося зростання продажів на 30 %, а різні спеції та соуси для приготування автентичних страв стали популярним вибором для тих, хто жадав здивувати гостей оригінальними частуваннями.

Несподівані інсайти

Проте цього року трапилася справжня несподіванка: окрім традиційних продуктів, українці масово замовляли макарони та майонез! Ці товари зазвичай не асоціюються зі святковим меню, та наразі вони стали справжніми фаворитами. Чому так сталося? Зараз спробуємо пояснити унікальність такого явища:

Чимало господинь готували салати, де майонез був незамінним інгредієнтом.

Дехто вирішив потішити своїх рідних домашньою пастою або ситними стравами.

А можливо, це була просто нагода поповнити запаси бакалії разом з іншими покупками.

Цікаво й те, що зросли не лише продажі класичних продуктів, а й товарів для створення особливого настрою. Скажімо, в топи продажів потрапили свічки, декор для столу, ароматні набори для дому тощо. Воно й не дивно, адже українці прагнуть створювати атмосферу затишку й турботи навіть у найменших дрібничках.

Маркетинг та функціонал: як VARUS.UA спростив святкові покупки

Щоб зробити підготовку до свята ще простішою, на вебсайті VARUS.UA зазначено зручний перелік товарів за категоріями, що допомагає швидко сформувати замовлення до будь-якої події, уникнути зайвих витрат часу та не забути жодної важливої покупки. Завдяки онлайн-замовленням користувачі VARUS.UA суттєво зекономили час, а отже, мали більше можливостей насолодитися святкуванням.

Акції та знижки від VARUS.UA до Свята Весни

Святковий стіл можна зробити не лише смачним, а й оригінальним та бюджетно вигідним! Цього року VARUS.UA підготував знижки до 40 % на популярні категорії товарів, зокрема це:

Тістечка й торти

Сирні нарізки і йогурти

Просеко та слабоалкогольні напої

Все для суші

Шоколад і подарункові набори

Червону рибу та ковбасні нарізки

Окрім продуктів харчування були запропоновані вигідні акційні пропозиції та на побутові товари, косметику та подарункові набори, що надавало змогу споживачам обирати не лише святкові смаколики, а й приємні сюрпризи для рідних, близьких, знайомих. Тож покупці заощаджували не лише час, а й значні кошти на святкових закупівлях.

8 березня з VARUS.UA — легко, вигідно, святково! Бо це не просто свято, а можливість подарувати тепло та радість близьким. Недарма нинішнього весняного сезону українці обирали онлайн-шопінг як зручний спосіб підготуватися до яскравого Свята весни без зайвих турбот.

Загалом спробуємо визначити основні тенденції нинішнього весняного сезону напередодні 8 березня:

Популярність онлайн-покупок зростає, адже це економить час і дозволяє уникнути черг.

Святковий стіл залишався традиційним, проте з несподіваними трендами — наприклад, макарони та майонез стали несподіваними фаворитами.

Знижки та акції відігравали неабияку роль, завдяки чому святковий кошик став більш різноманітним та вигідним.

VARUS.UA – це надійний помічник у підготовці до 8 березня, що пропонує якісні продукти, акційні пропозиції та зручну доставку. І це лише початок, адже попереду ще багато весняних свят, а VARUS.UA завжди поряд, аби перетворити кожен особливий момент на приємну незабутню подію!

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 112 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.