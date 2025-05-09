Голова Нацбанку обговорив з послами G7 та ЄС ситуацію з банком Петра Порошенка

Ситуація навколо Міжнародного інвестиційного банку, чиїм власником є народний депутат Петро Порошенко, стала одним з предметів обговорення між керівництвом Національного банку України та послами G7 та Європейського Союзу.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook голови Нацбанку Андрія Пишного.

Представники країн-партнерів були проінформовані про тиск, який чиниться на НБУ після того, як репутація Порошенка була визнана небездоганною — внаслідок запровадження щодо нього санкцій РНБО. "Вдячний за високу оцінку нашої роботи — для команди це важливо, особливо з огляду на кампанію тиску на НБУ та його працівників через останні рішення щодо Міжнародного інвестиційного банку та його власника Петра Порошенка, ухвалені в межах пруденційного мандата. Це питання також було предметно висвітлено", — зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, він був приємно вражений залученістю та поінформованістю партнерів, їхньою готовністю до відкритого та експертного обговорення всіх питань.

Голова Нацбанку висловив впевненість, що цьогоріч фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів буде достатньою — очікується надходження щонайменше 55 млрд доларів.

"Водночас 2026 та 2027 роки несуть виклики і вимагатимуть концентрації спільних зусиль. Важливо також, щоб саме зараз питання використання заморожених російських активів для покриття збитків, завданих унаслідок вторгнення РФ в Україну, отримувало достатньо уваги. Для цього є необхідні передумови", — заявив Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України визнав ділову репутацію Петра Порошенка, власника "Міжнародного інвестиційного банку" й народного депутата від "Європейської солідарності", небездоганною. Це рішення випливало з введення щодо Порошенка персональних санкції РНБО. Політик назвав рішення НБУ "черговим етапом зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції". Пізніше в Нацбанку заявили про політичний тиск з боку партійців Порошенка з "Європейської солідарності" та можливість "подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності".