Скільки заробляють приватні університети та школи в Україні: рейтинг доходів

В Україні, незважаючи на воєнний стан, у вересні традиційно стартував новий навчальний рік: школярі повернулися до класів, а студенти — до аудиторій. При цьому освітній ринок дедалі активніше адаптується до нових умов, і особливу увагу привертають приватні навчальні заклади, які демонструють помітну динаміку розвитку та фінансових показників.

Related video

На кінець другого кварталу 2025 року було складено рейтинг найприбутковіших університетів і шкіл. Про це повідомляють аналітики YouControl.Market.

Серед вишів абсолютним лідером за доходами 2024 року стала Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), яка заробила 653,2 млн грн, що на 13% більше порівняно з попереднім роком. На другому місці — Український католицький університет (494,8 млн грн), а замикає трійку лідерів Закарпатський угорський інститут імені Ф. Ракоці II (454,7 млн грн). До десятки також увійшли Європейський університет, Київський університет культури, Міжнародний гуманітарний університет (Одеса), Київський медичний університет, Київський міжнародний університет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С.М.Горького. С. С. Дем'янчука в Рівному та Університет короля Данила в Івано-Франківську.

Що стосується шкільної освіти, то лідером за доходами знову став дистанційний центр освіти "Оптима" з показником 401,9 млн грн. На другому місці опинилася Новопечерська школа в Києві, яка за рік збільшила виручку до 237,5 млн грн. Третю позицію посідає мережа приватних шкіл КМДШ ("Креативна Міжнародна Дитяча Школа"), яка заробила 218,4 млн грн. До топ-10 увійшли також львівська "Школа вільних і небайдужих", а також київські "Атмосферна школа", "Ліко-Школа", "Мідгард", "МрійДій", "Школа Базис" і Печерська міжнародна школа.

Примітно, що вісім із десяти найприбутковіших приватних шкіл розташовані в Києві. Виняток становив лише один львівський ліцей, що підкреслює високу концентрацію комерційної шкільної освіти саме в столиці.

Фокус повідомляв про результати НМТ-2025, і про те, який предмет найгірше здали абітурієнти.

Фокус також писав, що в Раді розглядали законопроєкт про НМТ 2026.