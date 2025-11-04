Охолодження валютного ринку експерти називають тимчасовим і прогнозують, що попит на валюту з боку імпортерів і населення знову зростатиме до кінця року. Тож, на який курс долара чекати до свят?

Актуальна ситуація на валютному ринку виглядає спокійніше, ніж улітку, але є багато чинників, що можуть розхитати гривню ближче до нового року. Зокрема, згідно з графіком Міністерства фінансів, у листопаді очікується погашення державних цінних паперів на близько 20 млрд грн. Частина цих коштів, за оцінками аналітиків, може потрапити на валютний ринок, якщо інвестори вирішать конвертувати прибуток у долари. А це потенційно може створити короткостроковий тиск на гривню напередодні свят. Тож, Фокус з'ясував ситуацію.

Поточний курс валют: зростання зупинилося, але напруга зберігається

За офіційним курсом НБУ станом на 4 листопада 2025 року, долар закріпився вище 42 грн, а євро тримається близько 48,4 грн. Це відображає помірний тиск на гривню через підвищений попит і імпортні витрати.

Коливання курсу гривні проти долара стали менш інтенсивними Фото: Getty Images

"Останнім часом коливання курсу гривні проти долара стали менш інтенсивними, що свідчить про здатність Нацбанку бути ефективним в своїй стратегії керованого курсу гривні", — зазначає у коментарі Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Так, після короткої спроби долара прорвати позначку 42,5 грн, НБУ активно втрутився в ринок, збільшивши валютні інтервенції до 691 млн доларів. Це охолодило попит і втримало курс нижче 42 грн. на міжбанку. Водночас фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин додає, що така стабільність є тимчасовою.

"Пропозиція валюти зросла, але надовго її не вистачить. Імпорт росте, а приватні перекази падають. Це створює тиск на гривню, який відкладено у часі", — зазначає експерт.

Багато хто з українців зберігає частину коштів у готівковій валюті Фото: З відкритих джерел

Українці скуповують валютні облігації — про що це свідчить

Експерти вказали й ще на одну тенденцію осіннього ринку, а саме зацікавленість населення облігаціями внутрішніх державних позик України (ОВДП). Як наголошує Андрій Шевчишин, у жовтні 2025 року українці активно вкладали гроші саме у цінні папери.

"Загальний портфель ОВДП, якими володіє населення, перевищив 105 млрд грн., що на 3,4% більше, ніж місяцем раніше. Від початку року українці збільшили свої інвестиції в держоблігації на 27,4 млрд грн. (плюс 35%)", — зазначає фінаналітик.

Однак у жовтні громадяни віддали перевагу валютним ОВДП через побоювання девальвації гривні. Обсяг таких вкладень зріс на 2,48 млрд грн., що у 2,5 раза більше, ніж приріст гривневих облігацій (1 млрд грн). До речі, серед власників валютних паперів є навіть президент України. Але, попри інтерес до валютних ОВДП, українці залишаються обережними у фінансових рішеннях. Багато хто воліє зберігати частину коштів у готівковій валюті, особливо на тлі імпортних витрат, що зростають, та скорочення обсягів експорту. Адже ці чинники нині формують дефіцит валюти в країні.

Дефіцит валюти тисне на гривню

Попри регулярні надходження зовнішньої допомоги, курс гривні залишається під помітним тиском. За даними аналітиків, у вересні 2025 року експорт товарів із України становив 2,97 млрд доларів, тоді як імпорт зріс до 7,97 млрд доларів. Отже торговельний дефіцит досяг історичного максимуму в 5 млрд доларів.

Це означає, що валюта активно "витікає" з країни через оплату імпорту, тоді як валютних надходжень стає менше. Частково ситуацію утримують зовнішні фінансові вливання, обсяг яких до кінця року може сягнути 15 млрд доларів, однак ці кошти переважно спрямовуються на соціальні видатки, а не на стабілізацію курсу.

Додатковий тиск створює зменшення грошових переказів від українців за кордоном. У вересні вони скоротилися на 3,9%, а від початку року — вже на 12,6%, до 6,3 млрд доларів. Це ще один фактор, який послаблює валютну подушку та зменшує можливості для підтримки стабільного курсу гривні.

Курс долара до нового року зростатиме повільно, без стрибків Фото: unsplash.com

Яким буде курс до нового року, і що робити українцям

З огляду на поточні тенденції на валютному ринку, зокрема, сезонне зростання імпорту, соціальні виплати та активну присутність НБУ на валютному ринку, експерти очікують, що курс гривні до кінця року залишатиметься відносно стабільним, хоча тиск на неї зберігатиметься.

Тому до кінця року, за умови активного стримування НБУ коливання на міжбанку, курс долара зростатиме поступово і без різких стрибків. А більшість прогнозів сходяться на тому, що до новорічних свят долар перебуватиме в межах 42-43 грн, а євро триматиметься на позначці близько 49-50 грн. Водночас експерти не виключають незначне послаблення гривні на початку 2026 року (якщо сезонний попит на валюту зросте швидше, ніж її пропозиція), а також не радять зараз купувати валюту "на все".

Для збереження заощаджень доцільно розглядати валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). З урахуванням державних гарантій, їхня дохідність у валюті вища, ніж за депозитами, а ризики є мінімальні.

Якщо йдеться про великі покупки чи подорожі, купівля валюти зараз виглядає раціональним рішенням, поки долар залишається нижче позначки 43 грн.

На думку Дмитра Чуріна, ідея тримати частину заощаджень у іноземній валюті є раціональною.

"Це допомагає зберегти купівельну спроможність капіталу та зменшити ризики, пов’язані з коливаннями гривні й інфляцією. Така диверсифікація створює основу для більш збалансованого управління особистими фінансами", — пояснює він.