Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання — очільник ДТЕК Тімченко для The Times

Очільник ДТЕК Тімченко закликав захід посилити захист енергообʼєктів України та збільшити поставки обладнання.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликає міжнародних партнерів допомогти посилити захист електростанцій та збільшити поставки енергообладнання.

Про це він заявив в своїй колонці для британського видання The Times.

"Наше найнагальніше прохання до союзників — допомогти захистити ті частини енергосистеми, які ще залишаються в строю, терміново посиливши постачання засобів протиповітряної оборони в Україну. Сьогодні ми маємо системи озброєння, але бракує ракет-перехоплювачів", — написав Тімченко

Він пояснив антидронові системи прикривають енергооб’єкти, однак вони не здатні впоратися зі зграями зі 100 дронів під час однієї атаки.

Відео дня

"По-друге, нам потрібна підтримка для збільшення обсягів генерації. Негайне постачання великих мобільних генераторів, які можна під’єднати до знеструмлених багатоквартирних будинків, дозволить відновити роботу критичних систем і підтримати життєдіяльність будівель", — підкреслив очільник ДТЕК.

Водночас енергетики ДТЕК шукають у європейських країнах вживані трансформатори та обладнання, щоб адаптувати їх для електростанцій компанії. "Ці заходи необхідні для того, щоб Україна могла вистояти в енергетичній війні проти Росії", — підсумував Тімченко.

Нагадаємо, раніше Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.