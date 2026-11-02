Перемир"я в обмін на паливо: США пропонують відновити транзит російського газу через Україну

США просувають ідею відновлення постачання російського природного газу до Європи через Україну, щоб досягти енергетичного перемир’я між Москвою та Києвом. План передбачає продаж газу через американського посередника та може принести доходи інвесторам зі США й Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських, європейських та українських посадовців.

Ідею обговорювали спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час поїздок до Москви та Києва у вересні. За задумом, американський посередник допомагатиме продавати російський газ європейським покупцям, обходячи європейські санкції. Це також може створити прибуткові можливості для американських інвесторів.

Вашингтон розглядає повернення Росії на європейський газовий ринок як стимул для президента РФ Володимира Путіна погодитися на енергетичне перемир’я. Використання трубопроводів радянських часів, які проходять через Україну від сибірських газових родовищ до Європи, забезпечило б Києву доходи від транзиту.

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Білий дім також запропонував спрямовувати виручку Росії від продажу газу на спеціальний ескроу-рахунок у третій юрисдикції. За словами високопоставленого американського посадовця, це має запобігти використанню коштів Кремлем для фінансування війни.

США намагаються представити пропозицію європейським лідерам як спосіб знизити ціни на енергоносії напередодні зими. За даними енергетичних регуляторів ЄС, газові сховища Європи заповнені приблизно на 75%, а запаси перед зимою залишаються нижчими за середній рівень за останні дев’ять років.

Європа виступає проти повернення російського газу

Ініціатива Вашингтона стикається з опором у європейських столицях. За чинним законодавством ЄС, імпорт російського природного газу мають повністю припинити до кінця 2027 року.

Лідери найбільших європейських країн заявляли, що не зацікавлені у відновленні енергетичної залежності від Росії, яку вважають головною стратегічною загрозою.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен в інтерв’ю угорському виданню в жовтні заявив, що заборона на імпорт російського газу має бути постійною.

“Я, безумовно, не довіряв би Росії. Навіть якби мир настав завтра, на що ми всі сподіваємося”, — сказав він.

Один із високопоставлених представників скандинавської країни заявив, що відновлення закупівель російського газу суперечить усьому, що відстоює Європа. Посадовець великої європейської держави порівняв цю ідею з діями колишнього британського прем’єра Невілла Чемберлена, який погодився на поступки Гітлеру заради ділових домовленостей.

Переговори активізувалися на тлі нових ударів

Минулого місяця план відклали після того, як Україна під тиском президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

Київ майже два тижні не атакував російські НПЗ, тоді як Росія продовжувала бити по українській енергетичній інфраструктурі. У цей період Москва також почала постачати дизельне пальне до США.

Після цього Вашингтон зосередився на можливості укласти ширшу мирну угоду. Однак у п’ятницю Україна відновила повітряну кампанію, завдавши трьох ударів по великих російських НПЗ протягом трьох днів.

Це посилило актуальність переговорів про енергетичне перемир’я напередодні тристоронніх мирних переговорів між США, Росією та Україною, які планують провести в середині листопада в Абу-Дабі. За даними WSJ, Росія поки відхиляла американські спроби досягти такої домовленості.

Транзит через Україну можуть відновити швидше

На відміну від трубопроводів "Північний потік", газотранспортна мережа через Україну може запрацювати майже негайно. Вона з’єднана зі Словаччиною, а далі — з Австрією та Німеччиною.

Обмежені обсяги російського газу продовжували надходити цією системою до січня 2025 року, коли транзит припинився.

Росія та Німеччина побудували перший "Північний потік" у 2011 році, щоб обійти українську газотранспортну мережу. "Північний потік-1" зупинив постачання в серпні 2022 року, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію. Обидва трубопроводи зазнали серйозних пошкоджень унаслідок підводних вибухів у вересні 2022 року, які приписують Україні.

Навіть за умови подолання політичних і регуляторних перешкод відновлення роботи цих газопроводів потребувало б значного часу.

Енергетична криза може змінити позицію Європи

Зараз Росія забезпечує лише 11% потреб Європи в природному газі. До повномасштабного вторгнення цей показник становив 45%. На американський скраплений природний газ припадає 30% європейського споживання.

Російський газ нині надходить до Європи танкерами зі скрапленим газом або трубопроводом "Турецький потік", який постачає паливо до Угорщини та Словаччини.

Війна США проти Ірану може послабити опір Європи відновленню російських поставок. Катарський скраплений газ залишається заблокованим у Перській затоці, а світові ціни на енергоносії продовжують зростати.

За даними ЄС, через війну з Іраном Європа додатково витратила на енергію 100 млрд євро, або приблизно $112 млрд.

Американські переговорники також обговорювали інші економічні пропозиції. За словами посадовця США, європейські представники зацікавилися планом, який міг би суттєво знизити ціни на газ на континенті. Однак будь-які економічні домовленості мають бути частиною комплексної мирної угоди.

У Вашингтоні також розглядають можливе відновлення "Північного потоку" як елемент ширшої домовленості, яка могла б не лише завершити війну в Україні, а й врегулювати тривалі суперечності Росії з європейськими союзниками США.

За даними WSJ, позиція Києва може вплинути на рішення Європи. Якщо Україна підтримає відновлення газових продажів у межах перемир’я, яке допоможе запобігти відключенням електроенергії та гуманітарній катастрофі у великих українських містах, європейським країнам буде легше змінити свою позицію.

Раніше ми повідомляли, що Трамп погодив із Путіним постачання російського дизельного пального до США, хоча Росія продовжує війну проти України. Аналітики зазначили, що Москва не запропонувала жодних поступок натомість.

Також Фокус писав про те, що енергетичні домовленості між США та Росією спричинили дискусії щодо їхніх можливих наслідків для України та безпеки Європи.