Свинячі відбивні по-особливому рецепту: найніжніші та найсмачніші
Звичайно, кожен має свій рецепт "найкращих відбивних у світі", але чому б не спробувати наш?
Відбивні зі свинини – одна з найпопулярніших страв завдяки простоті та швидкості приготування. Як тільки їх не готують і що тільки не додають як приправу.
Але якщо ви наважитеся приготувати свинячі відбивні за рецептом Фокусу, то ми обіцяємо, що вони вийдуть у вас найніжнішими з усіх, які ви куштували. Відбивні запікаються у духовці з цибулею, часником та спеціями, що надає їм додаткового смаку. Запечені відбивні свинячі можна подавати з будь-яким гарніром, наприклад, з картопляним пюре, рисом, овочами або салатом. Ця страва підійде як для повсякденного обіду чи вечері, так і для святкового столу.
Свинячі відбивні по-особливому
Інгредієнти:
- 4 свинячі відбивні (по 150 г кожна);
- сіль та перець на смак;
- 120 г борошна;
- 2 яйця;
- 120 г сухарів;
- 60 мл рослинної олії;
- 1 цибулина (нарізати кільцями);
- 4 зубчики часнику (подрібнити);
- 1 чайна ложка чебрецю;
- 1 чайна ложка розмарину.
Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів і застелите лист папером для випічки або змастіть олією. Посоліть і поперчіть свинячі відбивні на смак. Обваляйте їх у борошні, потім у збитих яйцях, потім у сухарях, добре притискаючи паніровку до м'яса.
Розігрійте олію на великій сковороді на середньо-високому вогні. Обсмажте відбивні з обох боків до золотистої скоринки, по 3-4 хвилини з кожного боку. Викладіть відбивні на підготовлений лист.
Посипте відбивні нарізаною цибулею, часником, чебрецем і розмарином. Поставте лист у духовку і запікайте близько 15 хвилин або до тих пір, поки відбивні не будуть готові.
Смачного!
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