Дуже багато начинки. Рецепт французького яблучного пирога

Цей пиріг можна приготувати дуже швидко, і він завжди виходить добре.

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Рецептів яблучного пирога дуже багато. І найсмачніші виходять ті, у яких мало тіста та багато начинки.

Це французький пиріг яблучний готується дуже швидко і дуже просто. Єдиний мінус: доведеться нарізати багато яблук. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Анастасія, яка пише під ніком aprilparadise.

Французький яблучний пиріг

Інгредієнти:

5 яблук;

3 яйця;

30 г вершкового масла;

120 г борошна;

120 мл молока;

1 ч. л розпушувача;

сік половини лимона;

цукор, ваніль.

Яблука очистить від серцевинок. Чистити шкірку, чи ні, вибір за вами. Після наріжте їх якомога тонше, ножем, або на мандоліні. Збризкайте лимонним соком, щоб яблука не потемніли.

В іншій мисці готуйте тісто. Воно вийде рідким, так що не переборщите з мукою. Розбийте яйця, додайте цукор, пару столових ложок, або на свій смак, не забудьте про ваніль. Влийте розтоплене вершкове масло. Додайте борошно та розпушувач.

Перемішайте тісто до однорідності та додайте молоко. Додайте його невеликими порціями після кожної перемішуючи.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Викладіть яблука у форму, залийте тестом і постукайте об стіл, щоб розрівняти. Зверху можна присипати подрібненими горішками.

Випікайте близько 50 хвилин до готовності. Найсмачніший яблучний пиріг готовий. Подавайте, посипавши цукровою пудрою та з кулькою ванільного морозива.

Також ви можете приготувати смачний ванільний чізкейк з малиною.