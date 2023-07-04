Найсмачніший десерт: як приготувати торт "Пташине молоко" з полуничним желе
Це дуже простий і смачний торт, який вийде навіть у кулінара-початківця.
Торт "Пташине молоко" — це ніжний і повітряний десерт, який сподобається всім любителям солодкого. Полуничне желе додає яскравості та свіжості в цей торт. Як його приготувати, написала українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком marisha_recepti.
Торт "Пташине молоко" з полуничним желе
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 1 склянка цукру;
- 1 склянка борошна;
- 1 склянка молока;
- 1 пакет желатину;
- 1 склянка полуничного соку;
- 1 склянка свіжих полуничок.
Для суфле:
- цукор — 230 г;
- борошно — 0,5 ст. л.;
- яйця — 6 шт;
- желатин — 25 г + 90 г води;
- вершкове масло — 180 г;
- молоко — 120 мл.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть яйця на білки та жовтки. Збийте білки до піків.
Додайте половину цукру і продовжуйте збивати до густої піни.
В іншій мисці збийте жовтки з цукром, що залишився, до густої піни.
Додайте молоко і борошно, поступово перемішуючи, щоб не було грудок.
Додайте збиті білки й акуратно перемішайте.
Вилийте тісто у форму для випічки і випікайте в духовці близько 30 хвилин.
Залиште торт охолонути.
Тепер готуйте суфле. Відокремте білки від жовтків.
До жовтків додати 115 г цукру, ванільний цукор і збийте. Додайте молоко, борошно, перемішайте і заваріть крем на паровій бані. Готовність крему визначайте за борозенкою на лопатці, вона не повинна розтікатися. Крем охолодіть до кімнатної температури.
Желатин залийте холодною водою і залиште на 10 хвилин.
Вершкове масло кімнатної температури збийте до пишності, частинами додайте заварний крем. Окремо збийте білки з рештою 115 г цукру. Тоненькою цівкою введіть розтоплений желатин, постійно збивайте. У 2-3 етапи додайте масло в заварний крем і акуратно перемішайте. Перекладіть суфле на бісквіт, приберіть у холодильник.
Приготуйте полуничне желе, дотримуючись інструкції на упаковці желатину. Просто залийте желатин холодною водою, щоб він розбух. Потім розчиніть на водяній бані та влийте в полуничний сік. Додайте свіжі ягоди полуниці в желе і перемішайте.
Вилийте желе на торт і залиште його в холодильнику на кілька годин, щоб застигло. Щоб торт зберігав форму — використовуйте пергамент, або тонку плівку.
Також ви можете приготувати смачний торт без випічки з лаймом.