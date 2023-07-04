Найсмачніший десерт: як приготувати торт "Пташине молоко" з полуничним желе

Це дуже простий і смачний торт, який вийде навіть у кулінара-початківця.

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Торт "Пташине молоко" — це ніжний і повітряний десерт, який сподобається всім любителям солодкого. Полуничне желе додає яскравості та свіжості в цей торт. Як його приготувати, написала українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком marisha_recepti.

Торт "Пташине молоко" з полуничним желе

Інгредієнти:

6 яєць;

1 склянка цукру;

1 склянка борошна;

1 склянка молока;

1 пакет желатину;

1 склянка полуничного соку;

1 склянка свіжих полуничок.

Для суфле:

цукор — 230 г;

борошно — 0,5 ст. л.;

яйця — 6 шт;

желатин — 25 г + 90 г води;

вершкове масло — 180 г;

молоко — 120 мл.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть яйця на білки та жовтки. Збийте білки до піків.

Додайте половину цукру і продовжуйте збивати до густої піни.

В іншій мисці збийте жовтки з цукром, що залишився, до густої піни.

Додайте молоко і борошно, поступово перемішуючи, щоб не було грудок.

Додайте збиті білки й акуратно перемішайте.

Вилийте тісто у форму для випічки і випікайте в духовці близько 30 хвилин.

Залиште торт охолонути.

Тепер готуйте суфле. Відокремте білки від жовтків.

До жовтків додати 115 г цукру, ванільний цукор і збийте. Додайте молоко, борошно, перемішайте і заваріть крем на паровій бані. Готовність крему визначайте за борозенкою на лопатці, вона не повинна розтікатися. Крем охолодіть до кімнатної температури.

Желатин залийте холодною водою і залиште на 10 хвилин.

Вершкове масло кімнатної температури збийте до пишності, частинами додайте заварний крем. Окремо збийте білки з рештою 115 г цукру. Тоненькою цівкою введіть розтоплений желатин, постійно збивайте. У 2-3 етапи додайте масло в заварний крем і акуратно перемішайте. Перекладіть суфле на бісквіт, приберіть у холодильник.

Приготуйте полуничне желе, дотримуючись інструкції на упаковці желатину. Просто залийте желатин холодною водою, щоб він розбух. Потім розчиніть на водяній бані та влийте в полуничний сік. Додайте свіжі ягоди полуниці в желе і перемішайте.

Вилийте желе на торт і залиште його в холодильнику на кілька годин, щоб застигло. Щоб торт зберігав форму — використовуйте пергамент, або тонку плівку.

Також ви можете приготувати смачний торт без випічки з лаймом.