Намазка з баклажанів і перцю: легкий рецепт літнього перекусу

Найсмачніше така намазка з житнім хлібом.

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Смачних намазок багато не буває. Їхня популярність у тому, що їх можна готувати з будь-яких продуктів: яєць, сиру, м'яса, субпродуктів, риби, і кожна виходить по-своєму апетитною. Пропонуємо вам новий рецепт від відомої української кулінарної блогерки Христини Булезюк. У її складі — болгарський перець і баклажани. Поєднання цих продуктів і крем-сиру дає приголомшливий смак. Намазка урізноманітнює сніданок і буде гарним перекусом протягом дня.

Намазка з перцю та баклажанів

Інгредієнти:

баклажани;

болгарський перець;

часник;

кріп;

вершковий крем-сир "Філадельфія";

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Овочі помити, перці очистити від насіння і в рівних пропорціях запекти в духовці, попередньо розігрітій до 220 градусів, 30-40 хвилин. Готові перці та баклажани очистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками. Додати до них часник, зелень, сіль і перець за смаком, крем-сир, усе ретельно перемішати і можна намазувати на хліб. Якщо хочете отримати більш рівномірну масу, можна перемолоти все блендером, але тоді смак трохи загубиться. Нанести намазку на хліб, зверху можна присипати насінням кунжуту.

Раніше Фокус писав, як приготувати намазку з варених курячих яєць.