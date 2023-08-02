Дуже смачна закуска: рецепт песто із солодкого перцю

Перець є одним із найпопулярніших літніх овочів.

Related video

Якщо ви любите солодкий перець, то точно вже встигли приготувати з ним безліч страв. Перець — це універсальний овоч: його можна нафарширувати, приготувати з ним рагу, або додати до ікри з баклажанів.

А можна приготувати з ним смачну закуску, або як її називають в Італії — песто. Для красивого кольору його готують із червоним солодким перцем, але ви можете вибрати будь-який інший. Адже головне — це смак. У рецепті є кедрові горішки та мигдаль, але їх можна замінити будь-якими горіхами на ваш смак. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Песто з перцю

Інгредієнти:

червоний перець — 600 г;

кедрові горіхи — 50 г;

мигдаль — 50 г;

оливкова олія — 60 мл;

базилік — 20 г;

тертий пармезан — 100 г;

часник — ½ зубчика;

сіль за смаком.

Щоб приготувати соус песто з перцю, спочатку запечіть перець у духовці, щоб з нього було легко зняти шкірку. Покладіть попередньо вимиті цілі червоні перці на деко, застелене папером для випічки. Готуйте їх у попередньо розігрітій до 220 градусів духовці протягом 20-25 хвилин. Після приготування, закрийте їх у пакеті хвилин на 20, а потім зніміть шкірку.

Видаліть серцевину і внутрішнє насіння та розріжте перець навпіл. Покладіть перець у блендер, також додайте кедрові горішки, або будь-які інші горіхи на ваш смак.

Додайте листя базиліку, часник, мигдаль і пармезан. Налийте олію та посоліть.

Потім подрібніть усе, поки песто не стане однорідним. Закуска готова. Її можна подавати до тостів, або доповнювати нею салати, макарони, словом усе, що захочете.

Зберігайте песто з перцю в холодильнику протягом 3-4 днів у щільно закритій скляній банці.

Ви можете заморозити його в невеликих скляних банках, щоб за потреби розморозити, якщо ви використовували тільки свіжі інгредієнти.

Також із солодким перцем ви можете приготувати дуже смачну курячу грудку із солодким перцем.