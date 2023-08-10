Просто і смачно: як приготувати курячі котлети, щоб вони залишалися соковитими

Котлети, приготовані за цим рецептом, чудово поєднуються з салатом зі свіжих овочів.

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Якщо ви любите курку і вам подобаються котлети, то спробуйте приготувати їх за цим дуже простим рецептом. Особливу родзинку цим котлетам надає лайм. Саме лайм, а не лимон, оскільки він має більш пікантний аромат і смак. І ідеально поєднується з курячим м'ясом.

І спробуйте поєднати фарш із курячої грудки та м'якоті стегна, це зробить котлети ніжнішими та соковитішими, пишуть на кулінарному сайті Cucchiaio.

Цю страву ви зможете приготувати всього за 20 хвилин. В основі цієї смачної другої страви лежить маринування, традиційна техніка, що пом'якшує та надає аромат волокнам м'яса коштом кислотності. Ніжної текстури в котлети додає кукурудзяний крохмаль.

Курячі котлети з лаймом

Інгредієнти

500 г курячої грудки;

300 г м'якоті курячого стегна;

2 лайми;

оливкова олія;

свіжа зелена цибуля;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

сіль, сметана, перець.

Ви можете взяти готовий фарш, а можете приготувати його самостійно — вибір за вами. Складіть фарш у велику миску.

Очистить часник і пропустіть його через прес, додавши до м'яса. Дрібно наріжте зелену цибулю і додайте до м'яса разом із натертою цедрою 1 лайма. Вичавіть сік із лаймів і полийте ним м'ясо. Додайте ложку олії, дрібку солі та поперчіть. Добре перемішайте фарш руками і поставте закриту миску в холодильник на 2 години.

Після закінчення цього часу дістаньте фарш із холодильника, додайте кукурудзяний крохмаль. Добре перемішайте.

Тепер сформуйте плоскі котлети. Розігрійте сковороду або сковороду з антипригарним покриттям і, коли вона нагріється, готуйте котлети на сильному вогні близько десяти хвилин, не забуваючи перевертати їх один раз у середині приготування. Подавайте курячі котлети зі сметаною та свіжим салатом.

Якщо вам подобається поєднання курки та цитрусів, спробуйте приготувати курячу грудку з лимоном. Це проста і дуже смачна страва, якій лимон надає свіжості та пікантності.