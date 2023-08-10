Майже як піца: рецепт запеченої на сковороді картоплі з помідорами
Це простий рецепт дуже смачної страви.
Картопляна запіканка на пательні, або піцайоло — це простий рецепт смачної страви. У ній чудово поєднуються томатний соус, моцарела, орегано і базилік. І, звісно, картопля. Помідори, моцарела і базилік: цих трьох інгредієнтів достатньо, щоб одразу викликати в пам'яті смак однієї з наших улюблених страв — піци.
І з тими ж трьома інгредієнтами, а також основою з відвареної картоплі можна урізноманітнити цю страву. Цікаво, але як основу цієї страви, замість картоплі, можна використовувати м'ясний фарш, або скибочки курячого філе. Рецептом картоплі піццайола поділилися на сайті Cucchiaio.
Запіканка з картоплі
Інгредієнти:
- 600 г картоплі;
- 400 мл томатного пюре;
- 125 г сиру моцарела;
- 3 столові ложки тертого сиру пармезан;
- 1 зубчик часнику;
- кілька листків базиліку;
- сушений орегано;
- оливкова олія, сіль, перець.
Щоб приготувати картоплю алла піцайоло, спочатку помістіть неочищену картоплю в каструлю з холодною водою і доведіть до кипіння. Варіть бульби близько 40 хвилин або до готовності. Злийте воду, очистить картоплю й остудіть.
У сковорідці розігрійте олію і киньте туди розрізаний навпіл зубчик часнику. Коли він віддасть свій аромат — видаліть його.
Додайте томатне пюре, кілька листків базиліку і приправте сіллю та перцем. Доведіть соус до кипіння і готуйте 10 хвилин. Після приберіть із вогню.
Налийте тонкий шар томатного соусу в пательню, викладіть шар картоплі, нарізаної скибочками завтовшки 6-7 мм.
Полийте соусом і додайте картоплю, що залишилася. Посипте орегано до свого смаку і поставте на вогонь. Томіть під кришкою близько 10 хвилин. Потім додайте тертий сир пармезан і нарізану моцарелу.
Знову накрийте кришкою і поверніть на вогонь на час, необхідний для того, щоб сир розплавився. Подавайте страву гарячою.
До такої картоплі чудово підійде свіжий салат із куркою і селерою.