Простий гарнір за лічені хвилини: рецепт запеченої картоплі

Так картоплю приготувати дуже просто.

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Запечена картопля — це дуже смачно. Причому з будь-якими приправами. А якщо ви хочете приготувати картоплю за римським рецептом, із сиром і молоком, то вона вийде ніжною. Ця запечена картопля підходить для супроводу основних страв із м'яса або риби.

Усе, що вам потрібно, це мандоліна, щоб нарізати картоплю тонкими скибочками, забезпечуючи ідеальне рівномірне приготування. Скибочки картоплі викладають шарами у форму для запікання, пересипаючи великою кількістю тертого сиру пекоріно. Трохи молока, доданого наприкінці, зробить страву м'якою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Для приправи посолити і поперчити, але за бажанням можна додати і рубану зелень за вашим вибором.

Картопля по-римськи

Інгредієнти

1 кг і 600 г картоплі;

100 г тертого пекоріно;

100 мл незбираного молока;

оливкова олія, сіль, перець.

Спочатку очистіть картоплю, промийте її, висушіть і наріжте мандолиною до товщини приблизно 2 мм.

Змастіть краї та дно прямокутної форми для випічки розміром приблизно 18x24 см олією і посипте невеликою кількістю тертого пекоріно. Викладіть третину скибочок картоплі, злегка перекриваючи одна одну, і приправте сіллю та перцем. Посипте ще тертим пекоріно і у такий самий спосіб зробіть із другим шаром картоплі, сіллю, перцем і пекоріно.

На завершення покладіть останню третину картоплі, що залишилася, посоліть і поперчіть та посипте великою кількістю тертого сиру пекоріно. Додайте молоко у форму для запікання, наливаючи його під кутом і не прямо на картоплю, щоб не зіпсувати смак приправ.

Випікайте в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці приблизно 40-45 хвилин або до золотистого кольору. Дістаньте картоплю по-римськи з духовки, дайте їй трохи охолонути протягом кількох хвилин, потім подавайте.

До такої картоплі ідеально підійдуть рулетики з яловичини.