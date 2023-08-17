Ласощі без борошна з приголомшливим смаком: торт Капрезе з лимоном і білим шоколадом

Це приголомшливо смачний десерт, який дуже просто приготувати.

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Торт Капрезе — це класичний італійський десерт із Кампанії, який з часом стали готувати з різними варіаціями. Борошна в ньому немає, натомість є мигдаль, лимони та білий шоколад. Усе разом створює справжню симфонію смаку.

Поєднання ніжної вологої начинки та запеченої скоринки — це саме те, що вам сподобається. А як приготувати торт Капрезе, розповіли на сайті Cucchiaio.

Торт Капрезе з білим шоколадом і лимоном

Інгредієнти:

Для торта:

5 яєць кімнатної температури;

60 г цукрового піску;

200 г очищеного мигдалю;

50 г картопляного крохмалю;

120 г цукрової пудри;

2 лимони;

200 г білого шоколаду;

50 мл мигдалевої олії;

30 мл лимончелло;

8 г розпушувача (пакетик);

1 щіпка солі.

Для прикраси

1 пачка чіпсів із білого шоколаду;

цукрова пудра;

скибочки лимона.

Щоб приготувати Капрезе з білим шоколадом і лимоном, почніть збивати яйця в планетарному міксері за допомогою вінчика. Поступово збільшуйте швидкість і додавайте цукрову пудру по одній ложці за раз. Для отримання прозорої, пінистої, стійкої маси, що збільшилася в об'ємі втричі, знадобиться близько 10 хвилин. Таку саму операцію, очевидно, можна виконати з парою електричних вінчиків.

Мигдаль подрібніть у міксері та перемішайте разом із крохмалем, цукровою пудрою, розпушувачем і дрібкою солі. Дрібно натріть білий шоколад і цедру лимона та додайте їх у мигдальну суміш.

Лопаткою поетапно змішайте суміш мигдалю і білого шоколаду з яйцями: мішайте ніжно й акуратно, круговими рухами від низу до верху. Потім повільно влийте мигдалеву олію і лимончелло, продовжуючи швидко перемішувати, поки суміш не стане однорідною.

Вилийте тісто в роз'ємну форму діаметром 24 см, застелену пергаментним папером, і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 5 хвилин. Потім зменште температуру до 160 градусів і печіть 50 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою, яка, вставлена в центр пирога, має вийти чистою.

Дайте пирогу охолонути у формі, перш ніж виймати його. Подавайте торт Капрезе з білим шоколадом і лимоном, прикрасивши його цукровою пудрою, шоколадною стружкою і кількома скибочками лимона.

Якщо вам подобається ідея готувати десерти без борошна, спробуйте приготувати торт Капрезе за класичним рецептом із темним шоколадом. За легендою, саме такий торт полюбляє сумнозвісний мафіозо Аль Капоне.