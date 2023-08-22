Оригінальна літня страва: рецепт фаршированих помідорів

Якщо ви любите поєднання смачної начинки та свіжих овочів, то спробуйте фаршировані помідори.

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Помідори, фаршировані рисом, це дуже літня страва, яку можна їсти теплою або холодною. У ній поєднуються всі середземноморські аромати: часник, базилік, самі соковиті помідори.

Цю страву готують в Італії в буквально кожній родині, доповнюючи начинку на власний смак. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Помідори, фаршировані рисом

Інгредієнти:

6 великих круглих червоних помідорів;

250 г рису арборіо (або круглого рису);

1 зубчик часнику;

1 пучок петрушки;

2 гілочки м'яти;

базилік;

оливкова олія, сіль, перець.

Для початку, вимийте та обсушіть помідори. Гострим ножем відріжте їх приблизно на дві третини від висоти, щоб вийшли капелюшки, які ви будете використовувати. Тримайте їх осторонь. За допомогою чайної ложки спустошіть помідори, зібравши м'якоть прямо в миску, намагаючись не проткнути дно. Переверніть помідори догори дном і дайте стекти зайвій рідині.

Змішайте томатну м'якоть і профільтруйте її через дрібне сито, щоб видалити насіння. Якщо хочете, можете цей етап пропустити.

Подрібніть часник із м'ятою, базиліком і петрушкою та додайте їх у томатну суміш. Додайте сирий рис, який ви промили під проточною водою і приправили олією, сіллю і перцем. Залишити ароматизуватися на 1 годину.

Розкладіть помідори на деку, застеленому пергаментним папером. Наповніть їх приготовленою сумішшю за допомогою ложки і накрийте помідорними "кришечками". Збризніть їх оливковою олією і запікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 50-55 хвилин.

Дістаньте помідори, фаршировані рисом, із духовки та подавайте теплими або кімнатної температури.

Також ви можете нафарширувати смачною начинкою кабачки. І у вас вийде дуже літня страва зі свіжим смаком.