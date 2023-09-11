Гострі та пікантні: рецепт смачних курячих крилець

Курячі крильця запікаються в духовці. І точно сподобаються тим, хто любить гострі закуски.

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Гострі курячі крильця — альтернатива смаженим (хоча насправді цей гострий соус можна використовувати навіть зі смаженими курячими крильцями).

Для тих, хто полюбляє гострі та пікантні смаки — це справжня знахідка. Особливої пікантності цим крильцям надає коріандр і кмин. Рецепт опублікували на кулінарному сайті Misya.

Гострі крильця

Інгредієнти:

12 курячих крилець;

сік двох лимонів;

1 чайна ложка насіння коріандру;

1 чайна ложка насіння кмину;

2 зубчики часнику;

2 чайні ложки меленого перцю чилі;

1 столова ложка гострої паприки;

соус Табаско;

сіль, перець;

оливкова олія.

Приготуйте соус: розчавіть у ступці часник, перець чилі, сіль, перець, коріандр, кмин і паприку, потім додайте олію, Табаско і лимонний сік, добре перемішайте. Якщо хочете приготувати гострі крильця, але не надто переборщити — пробуйте. Табаско можна і виключити, якщо вийде занадто гостро.

Заправте курячі крильця соусом, добре змастіть з усіх боків і залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на півгодини. Але що довше вони стоятимуть — то потім буде смачніше.

Потім перекладіть крильця з усім маринадом у форму для запікання і готуйте приблизно 25 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Крильця готові — подавайте їх до столу.

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