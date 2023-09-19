Яблучні оладки до сніданку: як приготувати оригінальну страву

По суті, це скибочки яблук, запечені в ніжному тісті. І це дуже смачно.

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Любите оладки та яблука? Тоді цей рецепт для вас. Яблука просто потрібно очистити і, зануривши в ніжний кляр, підсмажити на сковороді. І у вас вийдуть ароматні млинці з ніжною і соковитою серцевиною, приправлені елегантною і пряною ноткою кориці.

Яблучні оладки чудово підходять як закуска або як десерт, а також чудово поєднуються з пікантними стравами, особливо зі стравами зі свинини. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Готуються вони швидко і легко, для них потрібно кілька простих інгредієнтів, включно з борошном, молоком, яйцями і цукром.

Яблучні оладки

Інгредієнти:

зелені яблука (близько 3) 580 г;

лимонний сік.

Для тіста:

борошно 150 г;

молоко 200 г;

2 яйця;

розпушувач для тортів 8 г

дрібка солі;

рослинна олія, кориця і цукрова пудра.

Почніть із тіста: збийте в мисці 2 цілих яйця, потім додайте молоко і дрібку солі. Потім просійте в суміш борошно і розпушувач. Ретельно перемішайте всі інгредієнти ручним вінчиком до отримання однорідної суміші без грудок.

Коли тісто буде готове, відставте його вбік. Вичавіть сік із лимона, який знадобиться, щоб скибочки яблук не почорніли.

Тепер очистіть яблука за допомогою овочечистки і видаліть серцевину спеціальним пристосуванням, щоб саме яблуко залишилося неушкодженим.

Яблука нарізаємо скибочками завтовшки близько 5 мм і викладаємо в низьку широку миску.

Збризніть скибочки яблук лимонним соком, щоб вони не потемніли.

Переходимо до смаження: наливаємо олію у велику каструлю і за допомогою кухонного термометра перевіряємо, щоб вона досягла температури близько 170°, не перевищуючи її. На цьому етапі ви можете занурити скибочку яблука в тісто, намагаючись повністю його покрити, і обсмажити в олії.

Обсмажуйте по кілька штук за раз, максимум 2 скибочки, щоб не знизити температуру олії. Під час приготування яблучні оладки можна перевертати шумівкою, щоб вони рівномірно підрум'янилися. Коли вони будуть готові, помістіть їх на деко, застелене поглинаючим папером, щоб видалити надлишки олії. У невеликій мисці змішайте 30 г цукру з меленою корицею за смаком. І посипайте цією сумішшю готові яблучні оладки.

Бажано з'їсти яблучні оладки теплими, поки вони свіжі й ароматні. Їх також можна подавати холодними. Тривале зберігання в холодильнику не рекомендується, оскільки тісто може стати вологим.

Також ви можете приготувати пишні японські млинці до сніданку.