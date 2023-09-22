Солодкі ласощі до чаю: рецепт яблучного печива

Яблука завжди були безперечним головним героєм багатьох домашніх солодощів і час спекти з ними смачне печиво.

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Хрустка та соковита м'якоть яблук робить їх ідеальними для підсолоджування пирогів, тортів і печива. У цьому рецепті немає вершкового масла, і тісто виходить розсипчастим і ніжним. Це незвичайне тісто пропонується як альтернатива звичайному пісочному тісту, його приготувати ще простіше і швидше. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Яблучне печиво

Інгредієнти:

яблука 260 г;

борошно 160 г;

оливкова олія 50 г;

розпушувач для тортів 5 г;

яйця (1 середнє) 55 г;

цукор 30 г;

акацієвий мед (або будь-який рідкий) 15 г;

лимонна цедра;

цукрова пудра.

Щоб приготувати яблучне печиво, спочатку вимийте яблука, потім видаліть серцевину і наріжте 130 грам дрібними кубиками. Решту 130 грамів яблук наріжте більшими шматочками і помістіть у високу склянку міксера, влийте олію, додайте мед і перемішайте все до отримання однорідної суміші. Всипте борошно і розпушувач, додайте цукор і вбийте яйце. Перемішайте тісто ложкою, а потім вмішайте нарізане кубиками яблуко.

Приправте суміш цедрою лимона і ще раз перемішайте. Застеліть деко папером для випічки і викладіть ложкою гірки тіста розміром з волоський горіх.

Щедро посипте печиво цукровою пудрою і готуйте в духовці за температури 200 градусів протягом 20 хвилин. Дістаньте яблучне печиво з духовки і дайте йому охолонути, перш ніж спробувати.

Зберігати яблучне печиво можна кілька днів у щільно закритій банці.

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