Булочки з шинкою та сиром: найсмачніша випічка до вечері

Пишні й ароматні булочки, приготовані власноруч, набагато кращі за магазинний хліб.

Related video

Пікантні булочки "Дунай" з шинкою і сиром, як вважається, вперше стали готувати в Центральній Європі, в Італії їх готують у Неаполі. Там же і придумали додавати як начинку несолодкі інгредієнти, адже спочатку така випічка була солодкою.

Рецепт не складний, потребує мінімальних навичок, і приготувати такі булочки може кожен. І вони точно будуть смачнішими за випічку з магазину. Словом, спробуйте і вам точно сподобається. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Булочки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна;

200 мл молока;

80 г натурального цільного йогурту;

1 чайна ложка солі;

½ чайної ложки цукрового піску;

7 г сухих пивних дріжджів;

2 яйця кімнатної температури.

Для начинки:

200 г нарізаної кубиками салямі, або шинки;

200 г нарізаного кубиками сиру Проволоне (або сулугуні).

Щоб приготувати пікантні булочки, почніть із тіста. У чашу планетарного міксера зберіть борошно, дріжджі, цукор, йогурт, яйця і половину молока. Почніть замішувати на низькій швидкості.

Коли у вас вийде однорідна суміш, додайте молоко та сіль і встановіть насадку для тіста. Місіть близько 10 хвилин або поки тісто не стане дуже гладким, еластичним і не чіплятиметься за гачок.

Перекладіть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою і залиште, поки воно не збільшиться вдвічі. Це займе близько 2 годин.

Після закінчення цього часу перекладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню. Розділіть його на шматочки по 45 г і поступово розкладіть їх на робочій поверхні, накривши вологою тканиною. Після розкачайте кожну кульку тіста, покладіть всередину начинку і згорніть у кульки знову.

Розкладіть свої булочки на деку, застеленому пергаментом, залиште підійматися, накривши тканиною, ще на 45 хвилин або принаймні доти, доки між булочками не залишиться просвітів.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть булочки збитим із молоком яєчним жовтком і посипте насінням чіа, насінням, або розмарином. Готуйте 30-35 хвилин. Дістаньте з духовки, дайте охолонути, акуратно перекладіть на сервірувальну тарілку і подавайте.

Також ви можете приготувати смачні ласощі до чаю — яблучне печиво.