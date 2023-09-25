Пікантна страва за простим рецептом: як приготувати кисло-солодкий салат із куркою та перцем
Кисло-солодкий салат із куркою та перцем — це швидкий і простий рецепт барвистого та смачного літнього салату.
Кисло-солодкий салат із куркою та перцем — це універсальна страва, яка підійде як для обіду, так і для вечері в компанії друзів. Особливої нотки надає по-справжньому смачна приправа: смачний соус із гірчицею, олією та каперсами. Та цю заправку можна використовувати і для інших салатів, або просто для запеченої птиці чи риби. Смачним рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Кисло-солодкий салат із куркою та перцем
Інгредієнти:
- 1 ціла куряча грудка;
- 300 г кисло-солодкого цвітного перцю;
- 1/2 склянки білого сухого вина;
- Для соусу:
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 2 столові ложки солодкої гірчиці;
- 2 столові ложки каперсів;
- білий оцет;
- сіль.
Приготувати цей кисло-солодкий салат із куркою та перцем дуже просто. У каструлі нагрійте півлітра підсоленої води з вином, доведіть до кипіння розділену надвоє курячу грудку та варіть 15 хвилин. А поки займіться кисло-солодким перцем.
Ретельно вимийте та обсушіть перець. Наріжте довгими скибочками й обсмажте на сковороді з олією та сіллю. Коли перець буде майже готовий, додайте цукор і почекайте, поки перець карамелізується, а потім додайте оцет. Дати йому випаруватися і додайте нарізану свіжу петрушку.
Приготуйте соус: у мисці емульгуйте олію з гірчицею, добре осушеними каперсами, дрібкою солі та невеликою кількістю білого оцту.
Злийте воду з курячої грудки, розріжте її на скибочки та викладіть у салатник або сервірувальне блюдо. Заправте половиною приготованого соусу.
Додайте нарізаний перець, перемішайте і приправте, повільно вливаючи соус, що залишився. Кисло-солодкий салат із куркою та перцем готовий.
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