М'яке й ароматне лимонне печиво: простий рецепт смачних ласощів

Ці печива збільшуються в духовці та буквально тануть у роті.

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Лимонне печиво — це проста, швидка і неймовірно смачна випічка. Ніжне печиво буквально тане в роті при кожному шматочку. Воно виходить розсипчастим, дуже ароматним і з інтенсивним, але водночас ніжним лимонним смаком.

Тісто готується рівно 5 хвилин, можна використовувати як вершкове масло, так і рослинну олію. Достатньо 30 хвилин відпочинку тіста в холодильнику і можна одразу готувати лимонне печиво.

Таке печиво зберігається довго, а також ідеально підходить для різдвяних подарунків і свят. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

Інгредієнти розраховані приблизно на 40 одиниць печива.

Лимонне печиво

Інгредієнти:

280 г борошна;

100 г цукрового піску + 3 столові ложки;

100 г м'якого вершкового масла (або 90 мл рослинної олії);

терта цедра 2 лимонів;

сік 1 лимона;

1 яйце;

1 чайна ложка розпушувача;

ваніль (порошок, стручок або екстракт);

150 г цукрової пудри.

У мисці збийте масло і цукровий пісок з ваніллю і дрібно натертою цедрою двох лимонів до отримання легкого пінистого крему. Потім додайте яйце.

Нарешті, збивайте всю суміш протягом 1 хвилини, повільно додаючи проціджений лимонний сік.

Далі додайте просіяне борошно з розпушувачем і замішуйте тісто кілька секунд. За потреби додайте ще 10-15 г борошна, щоб присипати руки та відокремити тісто від робочої поверхні.

Оберніть тісто харчовою плівкою і помістіть у морозильну камеру на 15 хвилин або на 40-50 хвилин у холодильник.

Тепер формуйте печиво. Просто відокремлюйте від великої кулі тіста шматочки по 18 г. Розкачайте кожен шматочок між долонями так, щоб печиво набуло круглої форми.

Нарешті, обваляйте грудочки спочатку в цукровому піску, потім у цукровій пудрі.

Викладайте печиво на деко, застелене папером для випічки, на відстані 5-6 см.

Нарешті, помістіть деко в холодильник приблизно на 1 годину.

Якщо ви побачите, що печиво, яке перебуває в холодильнику, ввібрало в себе весь цукор: обваляйте його ще раз у цукровій пудрі.

Випікайте печиво в гарячій духовці за температури 190-180 градусів перші 5 хвилин, доки воно не збільшиться і не потріскається на поверхні; потім зменшіть температуру до 170 градусів, не відчиняючи духовку, і готуйте приблизно 8-10 хвилин.

Дістаньте з духовки і дайте охолонути. Тепер його можна подавати. Воно зберігається кілька днів.

Якщо любите печиво, спробуйте приготувати печиво з яблуками, це дуже смачно.