Справжній смак Італії: рецепт спагеті з грибами та м'ясним фаршем

Це чудовий спосіб приправити ваші макарони і зробити страву незабутньою.

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Зазвичай цю страву готують в італійській Умбрії, де гриби активно збирають і сушать про запас. А м'ясний фарш і приправи надають страві правильного акценту. Рецептом поділилися на сайті ВВС.

Спагеті з грибами та фаршем

Інгредієнти:

20 г сушених білих грибів;

3 столові ложки оливкової олії;

300 г м'ясного фаршу на ваш смак;

400 г спагеті;

4 зубчики часнику;

1-2 чайні ложки пластівців чилі;

125 мл білого вина;

150 мл вершків;

мускатний горіх, петрушка, тертий пармезан для подачі.

Помістіть сушені білі гриби у велику каструлю з 600 мл окропу з чайника. Поставте на слабкий вогонь і варіть 10-15 хвилин, щоб отримати ароматний грибний бульйон.

Нагрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Покладіть фарш і підсмажуйте 5-8 хвилин, розбиваючи дерев'яною ложкою в міру приготування, поки м'ясо не зарум'яниться.

Тим часом доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Покладіть спагеті та варіть близько дев'яти хвилин. Поставте таймер.

Додайте до фаршу часник і пластівці чилі та обсмажуйте 1 хвилину, перш ніж влити вино. Готуйте ще 5 хвилин, поки вино не випарується, потім додайте гриби і грибний бульйон (у вас має вийти близько 350 мл бульйону). Приправте сіллю і чорним перцем, потім доведіть до кипіння.

Приблизно через 9 хвилин щипцями перекладіть спагеті прямо з води, в якій вони варилися, в грибний соус. Спочатку суміш може здатися досить водянистою, але весь секрет у тому, щоб закінчити приготування спагеті, варячи його в бульйоні: він увесь увіб'ється і набуде ароматного смаку. Продовжуйте переміщати макарони в бульйоні за допомогою щипців протягом 3 хвилин або доки більша частина води не вбереться. Додайте вершки, натріть трохи мускатного горіха і покладіть порізану петрушку. Добре перемішайте, спробуйте приправи і подавайте, посипавши великою кількістю пармезану.

Також ви можете приготувати спагеті за найпростішим рецептом від італійського шеф-кухаря.