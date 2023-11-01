За старовинним рецептом: як приготувати смачну квашену капусту

Капуста, заквашена за цим рецептом, виходить дуже хрусткою і смачною.

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Якщо ви любите квашену капусту, то зараз її саме час приготувати про запас. За цим старовинним литовським рецептом вона виходить винятково хрусткою і смачною. І чудово доповнить м'ясні страви. Способом приготування поділилися на сайті La Maistas.

Квашена капуста

Інгредієнти:

капуста — 5 кг;

5 морквин;

сіль — 5 ст. л.;

кмин 3 ч. л.

Наріжте капусту соломкою, ножем, або за допомогою шатківниці. Складіть у велику миску. Морквину натріть на крупній тертці та додайте до капусти. Додайте сіль і кмин.

Далі капусту потрібно розм'якшити. Її можна відбити, наприклад товкачиком, або качалкою. А можна пом'яти руками, щоб вона пустила сік.

Якщо квасите капусту в банці — кладіть її туди і добре трамбуйте. Якщо у відрі — то складайте туди і добре приминайте, щоб вона щільно лежала. У відрі капусту можна притиснути якимось вантажем. У банці — просто прикрийте чистим рушником горлечко.

Капуста кваситиметься за кімнатної температури 4-6 днів (точний час залежить як від самої капусти, так і від кімнатної температури). Щодня протикайте капусту довгою дерев'яною палицею, щоб випустити газ, який виділяється в процесі бродіння. Через три дні вже можна пробувати.

Коли капуста закваситься до такої міри, як вас влаштовує, і ви квасили її у відрі, розкладайте її в трилітрових банках, сильно притискаючи, щоб не було повітряних проміжків, і вся капуста вкрилася соком. Банки закрийте пластиковими кришками і приберіть у прохолодне місце: льох, на балкон, або в холодильник.

Також ви можете приготувати ще одну смачну страву з литовської кухні: "фальшивого кролика".