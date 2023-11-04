Смак осені: рецепт смачного пирога з яблуками та гарбузом

Такий пиріг ідеально підійде до чашки чаю, або кави на сніданок.

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Якщо любите пироги з яблуками та мріяли спробувати щось новеньке, то спробуйте це прекрасний пиріг з надзвичайно ніжною та ароматною начинкою. Рецептом поділився відомий український кулінарний блогер, який пише під ніком my_happyfood.

Інгредіенти розраховані на форму розміром 22-24 см

Пиріг з яблуками та гарбузом

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г борошна;

80 г масла;

2 с. л. сметани;

40 г цукру;

1 жовток.

Для начинки:

4-5 яблук;

300 г гарбуза;

2 с. л. масла;

2 с. л. меду;

1 ч. л. кориці.

Яблука на гарбуз тонко наріжте. Та зробіть тісто: порубайте масло з борошном у крихту. Додайте решту інгредієнтів та замісіть тісто. Скачайте його в кулю та приберіть у холодильник на одну годину.

Розтопіть в сковороді масло, додайте мед і як тільки він розійдеться, додайте гарбуз, нарізаний скибочками. Тушкуйте на невеличкому вогні близько п'яти хвилин. Додайте яблука та перемішайте. Готуйте ще пару хвилин. Додати в сковороду корицю та приберіть її з вогню. Остудіть начинку.

Тісто розділить на дві частини (1/3 та 2/3). Більшу частину розкачайте та викладіть у форму присипану мукою. Сформуйте бортики та викладіть начинку. Меншу частину розкачайте та наріжте на смужки. Зробіть сітку на поверхні пирога. Змастіть молоком або сумішшю молока з жовтком.

Випікайте пиріг 40-45 хвилин у розігрітій до 180-190 градусів духовці.

Перед подачею остудіть та подавайте з кулькою морозива.

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