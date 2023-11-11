Традиційний суп-гуляш: як приготувати популярну страву угорської кухні
Гуляш — це національна страва угорців: шматочки яловичини або телятини, тушковані з овочами.
Угорська кухня славиться своїми м'ясними пряними стравами. І найпопулярнішою є гуляш. Страва належить до категорії густих супів. Спочатку суп із різними добавками був традиційною їжею пастухів і готувався в казанах на багатті. А зараз гуляш готується в каструлі або глибокій сковороді. Рецептом поділилися на сайті No Salty.
Суп-гуляш
Інгредієнти:
- 600 г яловичини;
- 300 г ріпчастої цибулі;
- 2 великих моркви;
- 1 велика біла редька;
- 1 невеликий корінь селери;
- 400 г картоплі;
- 1 ст. л. меленої паприки (солодкої);
- 0,5 ст. л. гострої паприки;
- 1 ст. л. солі;
- 1 ч. л. меленого коріандру;
- 2 лаврові листки;
- 1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;
- 1 невеликий помідор;
- 1 стручок солодкого перцю;
- 3 зубчики часнику;
- 2 ст. л. свинячого жиру;
- 0,5 пучка петрушки;
- 5 стебел селери;
- 2,5 л води.
Для галушок:
- 1 яйце;
- 80 г борошна
- 1 ч. л. солі.
Цибулю нарізати дрібними кубиками. М'ясо промийте, обсушіть і наріжте кубиками розміром 2 см.
Жир розтопити в каструлі, обсмажте в ньому цибулю до м'якості, потім приберіть із вогню, додайте паприку, перемішайте, влийте 1,5 склянки води та виваріть, щоб рідина загусла.
Додайте м'ясо, перемішайте і смажте, помішуючи, до білого кольору. Посоліть, поперчіть, посипте коріандром, додайте пропущений через прес часник, нарізаний дрібними кубиками помідор, очищений від насіння і серцевини солодкий перець і лавровий лист.
Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 90 хвилин.
Потім додайте нарізані кружальцями моркву і білу редьку, кубиками нарізану селеру, картоплю, подрібнену петрушку і селеру, налийте 2-2,5 л води.
Накрийте кришкою і тушкуйте ще 50 хвилин. Додайте галушки та варіть ще 10 хвилин.
Як приготувати галушки
Яйце розбийте в миску, додайте сіль і перемішайте виделкою. Поступово додайте борошно і замісіть тісто. З тіста сформуйте невеликі кульки й опустіть у киплячий суп.
Подавайте суп-гуляш із тертим сиром, сметаною, маринованими овочами та свіжим хлібом.
Також ви можете приготувати смачну м'ясну страву під кумедною назвою "Фальшивий кролик".