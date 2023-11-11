Ситна вечеря: рецепт запіканки з капусти та м'яса

Іноді таку страву називають "лінивими голубцями", але в ній немає рису.

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Приготувати капустяну запіканку з м'ясним фаршем у духовці дуже просто. Якщо вам подобається це поєднання продуктів, то така страва може стати приємною заміною голубцям. І з нею менше клопоту. Фокус розповість, як її приготувати.

Запіканка з фаршу та капусти

Інгредієнти:

сухі лісові гриби — 50 г;

білокачанна капуста -1,5 кг;

одна цибулина;

м'ясний фарш — 500 г;

яйця — 2 шт;

сметана — 100 г;

тертий твердий сир — 60 г;

рослинна олія, вода, сіль, мелений чорний перець.

Сухі гриби залийте окропом і залиште на півгодини. Качан білокачанної капусти очистіть від верхнього листя, видаліть качан і наріжте смужками або маленькими кубиками.

У великій пательні нагрійте трохи рослинної олії й обсмажте капусту протягом кількох хвилин, налийте трохи води й тушкуйте близько 10 хвилин на невеликому вогні. Перекладіть капусту в миску.

Цибулю почистіть і дрібно наріжте та злегка підрум'яньте на сковорідці, додайте фарш і, помішуючи, смажте до зміни кольору.

М'ясний фарш із цибулею посоліть і поперчіть. Підсмажте і додайте дрібно нарізані гриби.

Форму для запіканки змастіть олією і викладіть у неї шарами половину капусти, фарш, білі гриби та капусту, що залишилася. Для соусу яйця збийте зі сметаною. Додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте. Соусом залийте капусту з фаршем. Запікайте страву в нагрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.

Якщо немає сушених лісових грибів, то можна взяти свіжі печериці, або гливи. Їх попередньо обсмажують і далі використовують за рецептом.

Також додати можна зелень і приправи: коріандр, паприку, або будь-яку іншу на ваш смак.

Якщо ви любите запіканки, спробуйте приготувати запіканку з картоплі.