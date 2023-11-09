Домашня тушонка без автоклава: рецепт від одесита (відео)

Така тушонка може зберігатися в холодильнику до трьох місяців.

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Тушонка — хороший спосіб переробити м'ясо і довше його зберегти. Найчастіше її готують в автоклаві, герметичному апараті, який призначений для термообробки продуктів, їх стерилізації та консервації. Однак відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар поділився рецептом тушонки, яку можна приготувати у звичайній духовці, і її смак від цього абсолютно не страждає. У такий спосіб багато хто може зробити тушонку без проблем.

Домашня тушонка

Інгредієнти:

свинина – 4 кг;

телятина – 2 кг;

сало – 500 гр;

сіль – 1,5 ст. л;

чорний перець – 1 ст. л;

коріандр – 1/2 ст. л;

хмелі-сунелі – 1/2 ст. л;

лавровий лист – 1 шт. на баночку;

перець горошком – 3 шт. на баночку.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати дрібними шматочками і заправити спеціями, добре вимішати.

На дно кожної банки (об'єм 0,5 літра) покласти лавровий лист і перець горошком, наповнити м'ясом, не докладаючи до верху приблизно сантиметр.

Деко застелити пергаментом і насипати сіль. Це потрібно для того, щоб тепло передавалося від металу рівномірно і не тріснуло скло. Відправити його в холодну духовку і ввімкнути режим верх/низ на 200 градусів. Щойно сік у банках закипить, знизити температуру до 150° і готуємо три години.

У сковороді розтопити сало, щоб вийшов чистий жир. Через три години простір, що залишився в банках, залити жиром і закатати їх кришками.

Така тушонка в прохолодному місці може зберігатися до трьох місяців.

Раніше Фокус писав, як приготувати м'ясо смачно.