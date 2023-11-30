Lay's: якість, що починається з відповідальності

Підтримка саме українських аграріїв є важливим фокусом діяльності Lay’s. Бренд співпрацює з локальними фермерськими господарствами з різних куточків України.

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Відповідальність перед споживачами починається з відповідальності перед людьми, які з любов’ю і старанням допомагають створювати продукцію. У випадку чипсів Lay’s цими людьми є українські аграрії — адже саме завдяки їхній праці, їхнім знанням, сміливості та відданості вдається вирощувати ідеальну картоплю для улюблених чипсів.

"Коли ми почали поставляти картоплю для чипсів Lay’s, ми впровадили безліч нових технологічних рішень, почали використовувати передові європейські сорти. Це дозволяє отримати саме ті золоті прекрасні чипси, які ми всі любимо", — розповів Віктор Рибалко, заступник голови фермерського господарства-партнера Lay’s "Аделаїда".

Чому Lay's такі смачні

Підтримка саме українських аграріїв є важливим фокусом діяльності Lay’s. Бренд співпрацює з локальними фермерськими господарствами з різних куточків України, підтримуючи малий та середній бізнес та керуючись принципами відповідального виробництва на кожному етапі.

"Lay's. Українські від поля до пачки" — не просто слоган, а свідчення глибокого зв'язку бренду з місцевим середовищем і аграрною спільнотою. Разом з ними Lay's з упевненістю рухається до стійкого та успішного майбутнього України.