Запечена капуста: рецепт смачного і простого гарніру

Цю страву можна приготувати, як з білокачанної капусти, так і з савойської.

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Запечена капуста — простий, але смачний гарнір, ідеальний для холодних осінніх днів, коли цей незвичайний овоч досягає піка своєї сезонності. Ідеально підходить для будь-якого обіду або вечері з сім'єю і друзями, його можна приготувати всього за кілька хвилин, а його хрустка скоринка сподобається навіть найменшим і тим, хто не любить цей овоч.

Щоб її приготувати, просто візьміть найм'якше листя капусти, крупно наріжте його та обсмажте на сковорідці з часниковою основою та олією. А запікання в духовці завершить приготування цієї страви. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Також можна цю страву доповнити шинкою. Крім того, за бажанням, у запіканку можна додати трохи філе анчоусів, що допоможе зробити страву ще смачнішою та пікантнішою.

Запечена капуста

Інгредієнти:

капуста 1 кг;

тертий сир пармезан 120 г;

твердий сир 100 г;

панірувальні сухарі 40 г;

часник;

оливкова олія, сіль, перець.

Видаліть верхні шари капусти, потім акуратно відокремте внутрішнє листя від основи і покладіть його на обробну дошку; гострим ножем видаліть найтвердішу центральну частину і наріжте капусту на квадратики.

Налийте у велику каструлю трохи оливкової олії першого холодного віджиму і зубчик очищеного часнику, залиште на кілька хвилин для аромату і додайте капусту.

Готуйте на повільному вогні 15 хвилин, часто помішуючи.

Коли капуста стане м'якшою, приправте дрібкою солі.

Перекладіть капусту в ємність, дайте їй охолонути кілька хвилин і приправте половиною тертого пармезану.

Добре перемішайте. Змастіть форму для запікання невеликою кількістю оливкової олії, потім викладіть капусту. Розподіліть рівним шаром

Збризніть олією. Посипте тертим пармезаном. Посипте сухарями. Зверху посипте сиром, нарізаним кубиками. Готуйте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 25 хвилин.

Коли поверхня стане золотистою і хрусткою, дістаньте капусту з духовки.

Дайте охолонути на кілька хвилин і подавайте.

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