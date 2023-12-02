Вихор Мімози: оригінальний рецепт класичного торта

По суті, це варіація смачного торта з так званим "дипломатичним" кремом.

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Вихор Мімози — це альтернативний, але завжди смачний варіант класичного торта "Мімоза". Бісквіт згортають у формі рулету. І його доповнює найніжніший дипломатичний крем. До слова, цей крем дуже легко приготувати і його можна використовувати і для інших десертів та випічки. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на форму 36х27 см і на форму 16х16 см.

Вихор Мімози

Інгредієнти:

Для бісквітного тіста:

6 яєць;

180 г цукру;

180 г борошна;

1 лимон (терта цедра).

Для крему:

1 яйце;

1 яєчний жовток;

80 г цукру;

35 г борошна;

250 мл молока;

2 лимони (терта цедра + 2-3 столові ложки соку);

200 мл вершків для десертів.

Для сиропу:

200 мл води;

2-3 столові ложки цукру;

1 лимон (сік).

Почнемо з бісквіта: яйця збиваємо з цукром і цедрою лимона щонайменше 15 хвилин, вони мають збільшитися в об'ємі щонайменше втричі.

Всипайте просіяне борошно по 1 столовій ложці (якщо ви не впевнені в успіху пирога, перед просіюванням додайте в борошно 1 чайну ложку розпушувача) і перемішуйте делікатно, рухами знизу вгору, щоб не розібрати тісто.

Розподіліть суміш у 2 форми, застелені папером для випічки, розрівняйте поверхню і готуйте 15-20 хвилин за температури 180°C, потім вийміть із духовки, накрийте чистою тканиною і дайте охолонути.

Приготуйте крем: нагрійте молоко з цедрою лимона і стручком ванілі, потім збийте яйця з цукром, потім додайте спочатку борошно, а потім проціджене молоко.

Знову поставте на вогонь і варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки не отримаєте однорідний, щільний крем.

Дати охолонути, накривши харчовою плівкою, потім додайте лимонний сік.

Приготуйте сироп: змішайте воду і цукор у каструлі, доведіть до кипіння і дайте варитися кілька хвилин, потім дайте охолонути і додайте лимонний сік.

Збийте холодні вершки з холодильника, потім додайте їх у вершки, обережно помішуючи.

Невеликий бісквіт розріжте на кубики та просочіть сиропом. Вони нам будуть потрібні для прикрашання торта.

Розріжте великий бісквіт на 3 рівні смужки і змастіть їх сиропом.

Ось так слід згорнути торт Фото: misya

Потім змастіть кремом першу смужку і скачайте в рулет, так, щоб начинка опинилася всередині. Потім закатайте поверх другий бісквітний корж.

Продовжуйте, поки не використаєте все бісквітне тісто, потім використовуйте крем, що залишився, щоб покрити зовнішню частину торта.

Прикрасьте торт кубиками бісквіта, що залишився, цедрою лимона, листочками м'яти і полуницею, або іншими фруктами і ягодами.

Вихор Мімози готовий, зберігайте його в холодильнику до подачі.

Також ви можете приготувати дуже смачний млинцевий торт.