Святкова закуска з оселедцем: легкий і швидкий рецепт

така закуска не затримається на столі.

Related video

Смачні та красиві закуски прикрасять будь-який стіл. Вони з'їдаються першими, тому краще готувати їх побільше. Своїм перевіреним рецептом святкової закуски ділиться відомий кулінарний блогер Христина Азізян. Поєднання буряка та оселедця нагадують смак знаменитого салату, а зелень надає їй цікавого та пікантного присмаку.

Швидка закуска з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

тарталетки — 6-8 шт;

листовий салат;

буряк великий відварений або запечений — 2 шт;

часник — 1-2 зубчики;

сіль, чорний перець — за смаком;

майонез (або сметана) — 1 ст. л;

філе оселедця — 200-250 г;

червона цибуля — 1 шт;

кріп.

Спосіб приготування:

Буряк натерти на дрібній тертці. Додати часник, сіль, перець.

У кожну тарталетку викласти листочки салату. На салатне листя розподілити ложку буряка зі спеціями. Зверху викласти два шматочки філе оселедця, з боків — півкільця цибулі, по центру — кріп.

Якщо ви плануєте приготувати більше закуски, то кількість продуктів збільшуйте відповідно. Для такої закуски краще купити вже готове філе оселедця шматочками.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати фаршировані гриби з копченим сиром.