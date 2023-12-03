Святкова закуска з оселедцем: легкий і швидкий рецепт
така закуска не затримається на столі.
Смачні та красиві закуски прикрасять будь-який стіл. Вони з'їдаються першими, тому краще готувати їх побільше. Своїм перевіреним рецептом святкової закуски ділиться відомий кулінарний блогер Христина Азізян. Поєднання буряка та оселедця нагадують смак знаменитого салату, а зелень надає їй цікавого та пікантного присмаку.
Швидка закуска з буряком та оселедцем
Інгредієнти:
- тарталетки — 6-8 шт;
- листовий салат;
- буряк великий відварений або запечений — 2 шт;
- часник — 1-2 зубчики;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- майонез (або сметана) — 1 ст. л;
- філе оселедця — 200-250 г;
- червона цибуля — 1 шт;
- кріп.
Спосіб приготування:
Буряк натерти на дрібній тертці. Додати часник, сіль, перець.
У кожну тарталетку викласти листочки салату. На салатне листя розподілити ложку буряка зі спеціями. Зверху викласти два шматочки філе оселедця, з боків — півкільця цибулі, по центру — кріп.
Якщо ви плануєте приготувати більше закуски, то кількість продуктів збільшуйте відповідно. Для такої закуски краще купити вже готове філе оселедця шматочками.
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