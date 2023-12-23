Економно і смачно: рецепт шаурми з сиром і пекінською капустою
Така шаурма популярна в Німеччині, де її частіше називають "донер".
Лаваш із великою кількістю смачної начинки, або шаурма, це смачний перекус, який легко приготувати у себе вдома. Зазвичай її готують із м'ясом, але є варіант шаурми, або донера без м'яса, але вона все одно вийде дуже смачною. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Шаурма з сиром і пекінською капустою
Інгредієнти:
- 4 листи лаваша;
- 400 г адигейського сиру;
- 4 великих листи пекінської капусти (200 г);
- 1 велика морквина (200 г);
- 1 середній помідор (100 г);
- 2 зубчики часнику (10 г);
- 4-5 гілочок кінзи або петрушки (15 г);
- 50 г майонезу;
- 70 г томатного соусу;
- рослинна олія, сіль, свіжомелений чорний перець.
Тонко наріжте пекінську капусту, морквину натріть на крупній тертці. Часник очистіть і пропустіть через прес. Змішайте капусту, моркву і часник, заправте олією, сіллю і перцем.
Зелень дрібно наріжте і додайте до майонезу і томатного соусу. Можна досолити, якщо потрібно і поперчити за смаком.
Наріжте сир скибочками, змастіть олією та обсмажте на розігрітій сковороді до рум'яної скоринки з обох боків.
Викладіть перед собою лист лаваша, рівномірно змастіть усю поверхню соусом. На ближній до себе край викладіть чверть сиру і чверть салату.
Загорніть у рулет. Обсмажте шаурму на гриль-сковороді, або на звичайній сковорідці, але без олії, притискаючи лопаткою, щоб вона гарно підрум'янилася. Подавайте шаурму гарячою.
Можна додати в начинку свіжі помідори.
Також ви можете приготувати рулет із лаваша зі смачним салатом із крабовими паличками.