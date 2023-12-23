Традиційна святкова страва: як приготувати смачний холодець

Холодець — класична страва української кухні, яку дуже просто приготувати.

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Холодець — це традиційна українська страва, яка готується на свята. І на Новий рік, і на Різдво теж. У приготуванні холодцю здавна було кілька секретів: правильний вибір м'яса (з желеутворювальним ефектом), прозорість, додаткові часточки овочів для краси та спеції. Рецептом поділились на сайті Besahy.

Холодець

Інгредієнти:

Свиняча ніжка — 1 шт. (до 1 кг);

Півень або курка — 1 шт. (2–2,5 кг);

Лавровий лист — 2 шт.;

Чорний перець горошком — 15 шт.;

Духмяний перець — 5 горошин;

Морква — 2 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 1 головка;

Сіль — до смаку;

Вода — 4 л.

М'ясо промийте у холодній воді декілька разів. Ніжку краще розрубити на дві частини. Тушку півня розділити на порційні шматки. Усе м'ясо замочить в холодній воді на декілька годин. Злийте воду.

Покладіть м'ясо у каструлю і залийте водою. Щойно вона закипить — злийте. М'ясо знову промийте, залийте свіжою водою, додайте сіль. Варіть, поки не закипить. Як це станеться, зменште вогонь до мінімуму і варіть шість годин. Якщо птиця звариться швидше, то дістаньте її.

Час від часу варто знімати піну й жир із поверхні бульйону. Тільки так бульйон вийде прозорим.

За годину до готовності додайте в бульйон цілу помиту цибулину та цілі почищені морквини. За 30 хвилин до кінця приготування додайте духмяний перець та лавровий листок.

Коли м'ясо відділятиметься від кісток, дістаньте його з бульйону і нехай охолоджується.

У бульйон додайте пропущений через прес очищений часник та досоліть, якщо треба. Накрийте і дайте настоятись пів години.

Зніміть м'ясо з кісток, розкладіть по тарілкам, залийте бульйоном, який процідіть через ситечко або марлю.

Прикрасьте, якщо хочете: морквою, оливками, або зеленню.

Поставте холодець застигати у холодильник. Смакувати можна вже наступного дня.

На додачу можете приготувати смачний вінегрет.