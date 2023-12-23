Традиційна святкова страва: як приготувати смачний холодець
Холодець — класична страва української кухні, яку дуже просто приготувати.
Холодець — це традиційна українська страва, яка готується на свята. І на Новий рік, і на Різдво теж. У приготуванні холодцю здавна було кілька секретів: правильний вибір м'яса (з желеутворювальним ефектом), прозорість, додаткові часточки овочів для краси та спеції. Рецептом поділились на сайті Besahy.
Холодець
Інгредієнти:
- Свиняча ніжка — 1 шт. (до 1 кг);
- Півень або курка — 1 шт. (2–2,5 кг);
- Лавровий лист — 2 шт.;
- Чорний перець горошком — 15 шт.;
- Духмяний перець — 5 горошин;
- Морква — 2 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Часник — 1 головка;
- Сіль — до смаку;
- Вода — 4 л.
М'ясо промийте у холодній воді декілька разів. Ніжку краще розрубити на дві частини. Тушку півня розділити на порційні шматки. Усе м'ясо замочить в холодній воді на декілька годин. Злийте воду.
Покладіть м'ясо у каструлю і залийте водою. Щойно вона закипить — злийте. М'ясо знову промийте, залийте свіжою водою, додайте сіль. Варіть, поки не закипить. Як це станеться, зменште вогонь до мінімуму і варіть шість годин. Якщо птиця звариться швидше, то дістаньте її.
Час від часу варто знімати піну й жир із поверхні бульйону. Тільки так бульйон вийде прозорим.
За годину до готовності додайте в бульйон цілу помиту цибулину та цілі почищені морквини. За 30 хвилин до кінця приготування додайте духмяний перець та лавровий листок.
Коли м'ясо відділятиметься від кісток, дістаньте його з бульйону і нехай охолоджується.
У бульйон додайте пропущений через прес очищений часник та досоліть, якщо треба. Накрийте і дайте настоятись пів години.
Зніміть м'ясо з кісток, розкладіть по тарілкам, залийте бульйоном, який процідіть через ситечко або марлю.
Прикрасьте, якщо хочете: морквою, оливками, або зеленню.
Поставте холодець застигати у холодильник. Смакувати можна вже наступного дня.
На додачу можете приготувати смачний вінегрет.