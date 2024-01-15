Вишуканий смак: рецепт салату з волоськими горіхами, фетою та медовими грушами

Цей дуже смачний салат являє собою гармонійне поєднання смаків і текстур. Ви можете подати його, як закуску, або як самостійну страву з інтригуючим смаком.

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Салат з волоськими горіхами, фетою, грушами та медом — це страва, багата на інгредієнти та контрастні смаки, які чудово поєднуються один з одним, створюючи оригінальну та смачну страву. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Цей салат являє собою елегантний зимовий гарнір, що ідеально підходить до печені, але його також можна подавати як закуску або основну страву на обід.

Салат із волоськими горіхами, фетою та медовими грушами

Інгредієнти:

зелений салат;

50 г листя шпинату;

50 г руколи;

50 г ядер волоських горіхів;

100 г фети;

2 груші;

1 ч. л. гірчиці;

1 ч. л. зерен гірчиці;

1 столова ложка бальзамічного оцту;

оливкова олія;

1 столова ложка меду;

1 шматочок вершкового масла;

сіль, перець.

Для приготування салату з волоськими горіхами, фетою та грушами в меду промийте та відіжміть листя салату та листя шпинату. Помістіть руколу і шпинат у велику, не надто глибоку миску. Змішайте в ємності два види гірчиці, олію, оцет, дрібку солі та мелений перець.

Змішайте інгредієнти вінчиком до отримання кремоподібної заправки. Очистіть груші та наріжте їх не надто тонкими часточками.

Розтопіть на пательні вершкове масло з медом і готуйте груші на сильному вогні, доки вони не стануть м'якими і не набудуть красивого бурштинового кольору. Розкришіть фету руками і викладіть її на салат разом із нарізаним листям салату.

Розподіліть груші та подрібнені волоські горіхи і заправте частиною гірчичного соусу. Одразу подавайте салат до столу.

Також ви можете приготувати смачний салат з авокадо та червоною рибою.