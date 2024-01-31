Пряні помідори по-корейськи: швидкий рецепт пікантної закуски

Так замаринувати помідори дуже просто і зберігаються вони довго. Але ви їх з'їсте за лічені дні.

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Помідори по-корейськи — це дуже смачна закуска, яку просто приготувати. Нічого варити і кип'ятити не доведеться. Просто помідори доповнює суміш гострих спецій і вони після маринуються в холодильнику. Вийде дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Помідори по-корейськи

Інгредієнти:

солодкий перець — 2 шт;

гострий перець — 2 шт;

часник — 2 головки;

кріп і петрушка;

сіль — 50 г;

цукор — 100 г;

столовий оцет (9%) — 100 мл;

рафінована рослинна олія — 100 мл;

помідори-вершки — 2 кг.

Підготуйте банку для помідорів: помийте і простерилізуйте будь-яким зручним способом. Дайте повністю обсохнути.

Приготуйте гостру заправку для помідорів. Солодкий і гіркий перець вимийте та видаліть насіння. Часник очистіть. Зелень дрібно наріжте, а часник і перці пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Всипте сіль і цукор, влийте оцет і олію та все перемішайте.

Помідори вимийте та обсушіть. Розріжте вздовж на половинки. Підстави плодоніжок видаліть. На дно підготовленої банки викладіть три столові ложки гострої заправки.

Далі викладайте в банку помідори, чергуючи із заправкою. Закрийте щільною кришкою, переверніть догори дном і приберіть у холодильник мінімум на 12 годин.

Помідори по-корейськи можуть зберігатися близько тижня.

Кількість гострого перцю в цьому рецепті ви можете регулювати, видаляючи насіння, або залишаючи. Саме воно і надає гостроти.

Також ви можете приготувати смачні фаршировані помідори.