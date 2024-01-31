Пряні помідори по-корейськи: швидкий рецепт пікантної закуски
Так замаринувати помідори дуже просто і зберігаються вони довго. Але ви їх з'їсте за лічені дні.
Помідори по-корейськи — це дуже смачна закуска, яку просто приготувати. Нічого варити і кип'ятити не доведеться. Просто помідори доповнює суміш гострих спецій і вони після маринуються в холодильнику. Вийде дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- солодкий перець — 2 шт;
- гострий перець — 2 шт;
- часник — 2 головки;
- кріп і петрушка;
- сіль — 50 г;
- цукор — 100 г;
- столовий оцет (9%) — 100 мл;
- рафінована рослинна олія — 100 мл;
- помідори-вершки — 2 кг.
Підготуйте банку для помідорів: помийте і простерилізуйте будь-яким зручним способом. Дайте повністю обсохнути.
Приготуйте гостру заправку для помідорів. Солодкий і гіркий перець вимийте та видаліть насіння. Часник очистіть. Зелень дрібно наріжте, а часник і перці пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Всипте сіль і цукор, влийте оцет і олію та все перемішайте.
Помідори вимийте та обсушіть. Розріжте вздовж на половинки. Підстави плодоніжок видаліть. На дно підготовленої банки викладіть три столові ложки гострої заправки.
Далі викладайте в банку помідори, чергуючи із заправкою. Закрийте щільною кришкою, переверніть догори дном і приберіть у холодильник мінімум на 12 годин.
Помідори по-корейськи можуть зберігатися близько тижня.
Кількість гострого перцю в цьому рецепті ви можете регулювати, видаляючи насіння, або залишаючи. Саме воно і надає гостроти.
Також ви можете приготувати смачні фаршировані помідори.