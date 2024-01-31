Лимонний крем: як приготувати класичний англійський десерт

Цей крем можна використовувати для десертів. Або подати до оладок.

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Лимонний крем — класика англійської кухні. Це смачне доповнення до будь-яких тортів і тістечок. Його можна подати до оладок і млинців, або додати до сиру. Або їсти просто так, зі свіжими ягодами та печивом на десерт. Рецептом поділилися на сайті Pudge Factor.

Лимонний крем

Інгредієнти:

два лимони;

цукор — 170 г;

5 жовтків;

вершкове масло — 85 г.

Зніміть із двох лимонів дрібною терткою зняти цедру. Тільки жовту частину, інакше крем гірчитиме. Додайте 170 г цукру і перетріть цедру з цукром кінчиками пальців, щоб виділилося ароматне масло.

Вичавіть сік із двох лимонів сік (90 мл) і додайте до цукру. Помістіть миску на парову баню і нагрівайте, поки цукор повністю не розчиниться.

Відокремити п'ять жовтків у миску і відставте поки що.

Коли цукор розчиниться, додати в лимонний сироп 85 г вершкового масла, нарізаного шматочками. Не дозволяйте майбутньому крему кипіти і постійно помішуйте. Коли масло розчиниться, додайте яєчні жовтки в три прийоми, щоразу добре перемішуючи.

Варіть крем на паровій бані, не доводячи до кипіння. Це може зайняти від 15 до 30 хвилин — поки крем не перестане стікати з дерев'яної ложки. Коли крем загусне, можна знімати з вогню.

Процідіть крем через сито, щоб позбутися цедри і шматочків жовтка, що згорнулися.

Остудіть крем до кімнатної температури і приберіть у холодильник. Так він може зберігатися тиждень.

З таким кремом ви можете приготувати смачний торт. І тоді вам знадобиться ідеальний бісквіт, який можна приготувати за цим рецептом.