Готується за 15 хвилин: рецепт яблучного пирога

Цей пиріг неймовірно швидко готується. І він завжди виходить.

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Цей яблучний пиріг можна приготувати всього за 15 хвилин і він містить мало інгредієнтів. Десерт без яєць і олії ідеальний для тих, хто не любить, або не може їсти ці продукти.

Для його приготування використовуйте смачні яблука зі щільною м'якоттю, наприклад Голден. Ви можете очистити їх або залишити шкірку. Радимо знімати її з яблучних скибочок, які будуть викладатися на поверхню, разом зі шкіркою вони можуть підгоріти в духовці. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Яблучний пиріг за 15 хвилин без яєць і без олії

Інгредієнти:

2 яблука;

230 г борошна;

130 г цукру;

1 пакетик розпушувача;

80 мл рослинної олії

200 мл молока;

лимонна цедра;

мелена кориця і цукрова пудра (за бажанням).

Щоб приготувати яблучний пиріг за 15 хвилин без яєць і олії, почніть із яблук. Вимийте їх, обсушіть, почистіть хоча б частково, видаліть серцевину і наріжте мандоліною яблука тонкими скибочками. Збризніть їх лимонним соком, щоб вони не почорніли. Зберіть борошно, цукор і дріжджі в миску та перемішайте ручним вінчиком. Якщо хочете, додайте ще кориці.

Потім додайте молоко, тертий лимон, олію і перемішуйте до отримання однорідної суміші без грудочок. На цьому етапі додайте скибочки яблук, трохи більше половини, частина з них опиниться зверху, і перемішайте лопаткою.

У форму діаметром 22 см, застелену папером для випічки, викладіть спочатку суміш із яблуками всередину, а потім із яблуками, які ви відклали вбік. Таким чином, частина яблук опиниться всередині торта, а частина — шаром на поверхні. Посипаємо цукровим піском.

Готуйте за температури 180° приблизно 40 хвилин, корж має стати золотистим зовні, але м'яким і вологим усередині. Дістаньте з духовки, дайте охолонути, розгорніть і подавайте яблучний пиріг до столу.

Також ви можете приготувати смачний апельсиновий пиріг із корицею.