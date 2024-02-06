Львівський сирник: як приготувати популярний десерт за рецептом шеф-кухаря
Львівський сирник — традиційна страва галицької кухні. Автор десерту точно не відомий, але популяризатором вважається Дарія Цвек — відома українська кулінарка.
Львівський сирник – це надзвичайно смачний український десерт, який за смаком більше схожий не на банальну сирну запіканку, а на ніжний іспанський чизкейк, тому й до приготування слід підійти відповідально, аби страва вдалась. Рецептом поділилась відома українська блогерка та шеф-кухар Валентина Саєнко.
Сир має бути жирний, маслянистий та досить сухий. Масло та сметана мають бути добірними, дуже свіжими та досить масними.
Какао та цукор виберіть найякісніші, з насиченим смаком та гарною сухою текстурою.
Не пошкодуйте коштів на смачні та великі родзинки. Але робити сирник можна не тільки з ними, а й з іншими улюбленими сухофруктами.
Львівський сирник
Інгредієнти:
- сир кисломолочний (жирний) — 400 г;
- цукор — 100 г;
- ваніль;
- яйця — 2 шт;
- крохмаль кукурудзяний — 15 г;
- розпушувач — 5 г;
- масло вершкове — 50 г;
- сухофрукти — 100 г;
- шоколад — 100 г;
- вершки жирні — 40 г.
Родзинки промийте та залийте гарячою водою. Сир ретельно перетріть руками або блендером до однорідної маси та відставте в сторону.
Підготуйте дві чисті та сухі глибокі тарілки. В одну додайте жовтки яєць, в іншій залиште білки.
До жовтків додайте цукор та гарно перемішайте. Додайте сир, ваніль, масло, крохмаль та розпушувач.
Окремо збийте білки до міцної піни і додайте до нашої сирної маси. Додайте родзинки, або сухофрукти. Ретельно перемішуємо та викладаємо масу в форму з пергаментом. Запікаємо при 180 градусах приблизно 1 годину.
Сирник має бути рум'яний. Спочатку він буде пишний, потім опаде. Після охолодження покриваємо глазурʼю з шоколаду та вершків.
Нехай постоїть у холодильнику пару годин, а потім подавайте до столу.
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