Крем-брюле зі смаком апельсину: покроковий рецепт

Це вишуканий та ніжний десерт. І його дуже просто приготувати.

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Крем-брюле – це французький десерт із заварного крему із хрусткою скоринкою. Такий десерт подається у керамічних формочках. У Франції часто в крем-брюле додають молоко, ром, лаванду, шматочки шоколаду, мелену корицю, зерна ванілі. Навіть роблять солоний варіант і подають з лікером. Цей варіант з апельсином пропонує приготувати кулінарна блогерка, яка пише під ніком annet_days.

Основний інгредієнт крем-брюле – це вершки, і вони повинні бути максимальної жирності, наприклад 33%.

Якщо задумали робити цей десерт, підготуйте заздалегідь усі інгредієнти: дістаньте з холодильника, через те, що вони повинні бути кімнатної температури.

Крем-брюле з апельсином

Інгредієнти:

500 г вершків 33%;

4 жовтки;

100 г цукру;

цедра двох апельсинів.

Вершки прогрійте з цедрою. Накрийте і залиште на пів години, потім знов підігрійте та процідіть від цедри.

Жовтки розітріть з цукром. Тонкою цівкою влийте гарячі вершки до жовтків, добре розмішуючи.

Розлийте суміш по формочках чи креманках.

Розмістити на деко або в іншу велику форму та налити в неї окріп, щоб покривало більше ніж пів форми з крем-брюле.

Випікати 30 хвилин при 180 градусах. Готове крем-брюле має трошки колихатись. Охолодіть десерт та залиште на декілька годин в холодильнику.

Перед подачею посипте цукром та розтопіть пальником. Якщо пальника немає, то можна десерт запекти в режимі "гриля" 3 хвилини. Також можна приготувати карамель окремо, почекати, поки десерт охолоне і залити нею.

Також ви можете приготувати смачні кекси у мікрохвильовці.