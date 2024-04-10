Розсольник "Верховинський" із квасолею та грибами: рецепт смачного супу
Розсольник з грибами та квасолею виходить дуже смачним. А ще він надзвичайно поживний.
Розсольник з грибами та квасолею – це один із найкращих варіантів приготування супу з цієї категорії. Солоні огірки та кілька видів грибів чудово поєднуються й утворюють насичений смак. Рецептом поділились на сайті Ye.
Розсольник "Верховинський" із квасолею та грибами
Інгредієнти:
- два курячих стегенця;
- жменя сушених грибів (білі, або інші лісові);
- 300 г заморожених опеньок (можна замінити печерицями);
- 200 г квасолі;
- 4 квашені огірки;
- 5 картоплин;
- одна морквина;
- одна цибулина;
- зелень кропу і петрушки, сіль, перець мелений, лавровий листок.
Зваріть з курятини бульйон. Сушені гриби та квасолю замочить на 2-3 години, заморожені опеньки — розморозьте. Картоплю наріжте середніми кубиками. Покладіть в бульйон гриби та квасолю. Варіть до напівготовності, а потім додайте картоплю.
Огірки наріжте кружальцями та спасеруйте на олії. Додайте на сковороду терту моркву та нарізану дрібно цибулю. І тушкуйте до готовності овочів.
Додайте засмажку у суп, посоліть та поперчить, покладіть лавровий листок та зелень. Варіть ще п'ять хвилин. Подавайте розсольник зі сметаною. Але краще дайте йому настоятись.
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