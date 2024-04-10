Розсольник "Верховинський" із квасолею та грибами: рецепт смачного супу

Розсольник з грибами та квасолею виходить дуже смачним. А ще він надзвичайно поживний.

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Розсольник з грибами та квасолею – це один із найкращих варіантів приготування супу з цієї категорії. Солоні огірки та кілька видів грибів чудово поєднуються й утворюють насичений смак. Рецептом поділились на сайті Ye.

Розсольник "Верховинський" із квасолею та грибами

Інгредієнти:

два курячих стегенця;

жменя сушених грибів (білі, або інші лісові);

300 г заморожених опеньок (можна замінити печерицями);

200 г квасолі;

4 квашені огірки;

5 картоплин;

одна морквина;

одна цибулина;

зелень кропу і петрушки, сіль, перець мелений, лавровий листок.

Зваріть з курятини бульйон. Сушені гриби та квасолю замочить на 2-3 години, заморожені опеньки — розморозьте. Картоплю наріжте середніми кубиками. Покладіть в бульйон гриби та квасолю. Варіть до напівготовності, а потім додайте картоплю.

Огірки наріжте кружальцями та спасеруйте на олії. Додайте на сковороду терту моркву та нарізану дрібно цибулю. І тушкуйте до готовності овочів.

Додайте засмажку у суп, посоліть та поперчить, покладіть лавровий листок та зелень. Варіть ще п'ять хвилин. Подавайте розсольник зі сметаною. Але краще дайте йому настоятись.

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