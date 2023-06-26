У 100 разів менше за Чорнобиль: учений пояснив, чи треба панікувати під час вибуху на Запорізькій АЕС

Викид радіоактивних речовин під час підриву ЗАЕС буде мінімальний. Російські окупанти не підійдуть близько до басейну витримки відпрацьованого ядерного палива, вважає фізик-ядерник Володимир Борисенко.

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Радіоактивність палива в реакторах Запорізької АЕС могла зменшитися в три тисячі разів через простої в роботі станції. Панікувати і бігти в разі підриву станції не треба, сказав у коментарі Фокусу завідувач відділенням атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

"Нікуди бігти не треба навіть за найпесимістичніших прогнозів. При непрацюючих реакторах паливо перебуває в стані, коли накопичена радіоактивність зменшується в три тисячі разів", — пояснив він.

За словами академіка, максимальної шкоди здоров'ю людині завдають радіонукліди під час вибуху працюючої ядерної установки. Сюди належать радіоактивний йод і короткоживучі радіоактивні благородні гази. Наразі таких речовин на ЗАЕС немає.

Володимир Борисенко сумнівається, що росіяни підірвуть басейн витримки відпрацьованого ядерного палива, адже до нього не можна підійти.

"Викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище [в разі підриву станції] буде мінімальний — у сотні разів менший, ніж під час аварії на Чорнобильській АЕС", — доповнив експерт.

Радіоактивні частинки, за його оцінками, осядуть у зонах проммайданчика або спостереження. А це — максимум на 20 кілометрів. Мешканцям віддалених від ЗАЕС регіонів Борисенко радить узагалі не хвилюватися.

"Після вибуху ЧАЕС ситуація в Києві була не з приємних, високий рівень радіації спостерігався до двох днів. Це катастрофа всесвітнього масштабу — вибухнув працюючий реактор. На ЗАЕС такий сценарій гіпотетично неможливий. Буде локальне ураження, за кілька годин усе осяде в холодному стані й не літатиме в повітрі", — підсумував Борисенко.

Поради щодо евакуації через можливий підрив росіянами Запорізької АЕС можна прочитати в матеріалі Фокуса "Загроза теракту на ЗАЕС: жителям яких регіонів потрібно виїжджати, а в кого є час "подумати".

Радіаційний вітер від ЗАЕС може подути і в бік Росії. Під загрозою опиняться великі міста, зокрема, Ростов-на-Дону і Краснодар.