Без пострілу в повітря: чому поліцейський із Дніпра стріляв у водія без попередження, — експерти

Резонансна подія в Дніпрі розділила українське суспільство на два табори. Одні вважають, що вбитий поліцейським водій спровокував ситуацію, інші — перевищенням повноважень і навіть убивством зі злості. Фокус з'ясував, коли патрульні можуть застосовувати табельну зброю без попередження, і в яких ситуаціях їхні дії правомірні.

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У вівторок, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі поліціянт застрелив чоловіка на очах у його дітей. За версією слідства, патрульні зупинили елітний автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. У ЗМІ повідомляли, що в машині були Джумбері Сілогава 1984 року народження, жінка і двоє дітей. Між чоловіком і патрульними стався конфлікт. Сілогава, за версією слідства, поводився агресивно і нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Унаслідок перепалки один із патрульних кілька разів вистрілив чоловікові в живіт. Сілогава загинув на місці.

Слідство триває

У ДБР Фокусу повідомили, що наразі слідство вивчає всі обставини інциденту. Про те, хто саме був за кермом — загиблий Джумбері Сілогава чи жінка, яку патрульні намагалися силоміць витягнути з машини, поки не уточнюють.

"Наразі слідство перевіряє інформацію та встановлює, хто був за кермом. Уже оглянуто місце події, вилучено відеозапис із мобільних телефонів дітей, а також із боді-камер поліціянтів. Також до кримінального провадження долучать записи з камер спостереження "Безпечне місто" в Дніпрі. Найближчим часом буде призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї. А також додатково опитають свідків", — говорить Фокусу речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

Вона додає, що наразі суспільство розділилося на тих хто засуджує дії патрульних і тих, хто підтримує. Однак для слідства важливо об'єктивно та неупереджено провести досудове розслідування та зібрати всі необхідні матеріали.

Що сталося в Дніпрі

Єдиним свідченням того, що відбувалося ввечері 29 серпня в Дніпрі, стало відео з телефону одного із синів Сілогави, яке опублікували в Мережі. Запис починається з того, що патрульні силою намагаються витягнути жінку з машини. Вони тягнуть її за руки та ноги, поки та, кричачи від болю, не падає на асфальт поруч із патрульними.

Поки поліціянти витягують жінку, Сілогава виходить із машини та намагається руками відгородити їх від пасажирки. У цей момент хтось із патрульних зі спини застосовує газовий балончик. На записі складно розібрати, що саме відбувається далі. Видно, що чоловік хапає інспектора і кидає його на асфальт.

У ЗМІ писали, що після цього Сілогава нібито вдарив кулаком патрульну на прізвище Жила, але на записі цього не видно. Поки щось відбувалося за кадром, інший інспектор дістав пістолет і кілька разів вистрілив у бік Сілогави. Чоловік упав на асфальт, а дитина, яка знімала все на камеру, підбігла до нього зі словами "тато-тато".

Після того, що сталося, патрульних затримали співробітники ДБР. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років), та ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Якщо ці дії призвели до тяжких наслідків, санкції за статтею передбачають позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Інформацію про те, що патрульному може загрожувати до 15 років ув'язнення, підтвердив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко.

У повітря більше не стріляють

"На першому місці стоїть питання правової оцінки дій потерпілого — чи була необхідність у поліціянта застосувати зброю. У пістолеті Макарова 9-мм куля, вона товста, як мізинець, і в неї забійна сила — все розриває в середині, що моментально призводить до смерті, якщо ціляться в життєво важливі органи", — говорить Фокусу адвокат Віктор Чевгуз.

Правила застосування табельної зброї вказані у статті 46 Закону України ''Про Національну поліцію''. Серед особливих випадків, коли патрульні мають право використовувати вогнепальну зброю:

відбиття нападу на поліціянта або членів його сім'ї, у разі загрози їхньому життю або здоров'ю;

затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір і намагається втекти з-під варти;

зупинка транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або поліціянта.

При цьому поліціянт уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження.

Допускається стріляти без попередження: якщо людина, яку затримує поліціянт із вогнепальною зброєю в руках, наближається, скоротивши визначену відстань, або торкається до зброї, або якщо людина вже озброєна і загрожує життю та здоров'ю людей.

"Важко робити висновки з одного відео. Удари в голову патрульній могли призвести до серйозних наслідків і призвести до смерті. Це можна розцінювати як загрозу життю і здоров'ю поліціянта. Тому законні підстави [для застосування зброї] були. Інше питання — принципи застосування вогнепальної зброї", — говорить Фокусу юрист Євген Крапивін.

За словами експерта, законодавство не вимагає після 2015 року здійснювати попереджувальний постріл у повітря. При цьому є тактичний порядок застосування вогнепальної зброї. Перед пострілом поліціянт має вголос попередити про те, що стрілятиме, потім направити пістолет на людину, щоб було точно зрозуміло. І якщо реакції немає — вистрілити. При цьому цілитися потрібно в руку або ногу, щоб не зачепити життєво важливі органи.

"У конкретній ситуації патрульний, імовірно, стріляв у людину зі спини. Чи можна було цілитися в інші частини тіла, а також чи правильно він діяв, щоб запобігти загрози, оцінити на цьому етапі складно. Проблема в тому, що не у всіх поліціянтів хороші навички стрільби. Мало хто з них відстрілює зброю в тирі. Якщо напарницю б'ють — часу на попередження немає. Тому потрібна експертиза", — додає Крапивін.

На очах у дітей

Той факт, що поліціянт застрелив чоловіка на очах у дітей, можуть розцінити як обтяжливу обставину, якщо вдасться довести, що вони знали про те, що в машині діти.

"Коли злочин скоюють на очах у неповнолітньої дитини — це обтяжувальна обставина, яка може вплинути на покарання", — додає Чевгуз.

Експерт вважає, що якщо водій поводився агресивно в розмові з поліціянтами, які зупинили машину, та чинив опір, патрульні могли заблокувати його автомобіль і викликати оперативну групу, а не застосовувати силу щодо пасажирки, що призвело до конфлікту, тим паче на очах у неповнолітніх.

"Вони повинні були заблокувати автомобіль, щоб машина не рухалася і не було небезпеки для інших пішоходів або водіїв, якби порушники спробували втекти. Але водій вийшов з машини, щоб захищати жінку. Якщо поліціянти застосовували силу щодо неї, він не міг просто сидіти та чекати. Якщо він застосовував фізичну силу, але водночас у нього в руках не було монтування, бити або вогнепальної зброї, поліціянти могли одягнути на нього кайданки та викликати оперативну групу", — продовжує експерт.

Крапивін каже, що в законодавстві немає чітких вказівок щодо того, як слід діяти поліціянту, якщо водій не виходить з машини на вимогу і відмовляється пред'явити водійське посвідчення і техпаспорт. На практиці, за словами експерта, у такому разі патрульні здійснюють процес затримання.

"У такому разі можливе застосування сили. Але якщо в процесі людині завдадуть травм, наприклад, зламають руку, патрульних притягнуть до відповідальності", — додає юрист.

Хто саме був за кермом автомобіля та чому поліціянти застосовували силу до жінки, не зрозуміло. У Мережі є відео з камери спостереження, де можна побачити, що за кермом автомобіля був чоловік. Імовірно, він помінявся місцями із жінкою, коли поліціянти почали переслідувати авто. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Фокус раніше писав про те, що поліція Полтавської області відкрила кримінальне провадження щодо чоловіка, який принижував військових. Відомо, що він плюнув бійцю в обличчя.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Дніпрі групу осіб, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати за кордон. Вартість пакета документів про непридатність до служби варіювалася від 12 до 14 тис. грн.