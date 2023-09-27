Зброї на вулицях буде більше: навіщо МВС видало 50 тисяч дозволів на "вогнепали"

Єдиний реєстр МВС створили для спрощення отримання дозволів на володіння вогнепальною зброєю. Практика показує, що корупційна складова при оформленні потрібних довідок збільшилася. Механізми контролю обігу зброї у воєнний час майже не працюють, вулиці все частіше озброюються необлікованими, трофейними екземплярами з фронту.

Related video

В умовах великої війни українці частіше виявляють інтерес до вогнепальної зброї. Створений МВС електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї містить інформацію про тип зброї та її власника. За останні чотири місяці було видано майже 50 тисяч дозволів на придбання бойової зброї, свідчать дані Оpendatabot.

У період із середини червня і до сьогодні було подано 57 272 заяви, 87% із них схвалили.

Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні 23 червня поточного року. У ньому можна створити електронний кабінет і отримати послугу, не виходячи з дому і без відвідування відділень Нацполіції. Усі документи подаються через єдине вікно громадянина або в магазині з продажу зброї.

Збройовий реєстр — це частина інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Міністерство є єдиним власником відомостей про зброю та її власників, тож має захищати їх від випадкової втрати, знищення, незаконного опрацювання та доступу.

За перший день функціонування реєстру в ньому зареєструвалися понад три тисячі власників зброї. МВС обіцяє його інтеграцію в застосунок "Дія" до листопада 2023 року.

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко говорив, що дозвіл діятиме три роки. Процедуру реєстрації трофейної зброї з фронту обговорюють законодавці і рішення поки що не знайшли.

Війна посилила чорний обіг зброї в Україні

На думку голови Асоціації власників зброї Георгія Учайкіна, реєстр МВС не має стосунку до проблеми поширення нелегальної вогнепальної зброї на вулицях українських міст.

"Вулиці озброюються неврахованими екземплярами, через війну в Україні утворилася маса трофейного озброєння. Чорний обіг в Україні був завжди, а реєстр містить інформацію, яку подали офіційно", — пояснив фахівець Фокусу.

Учайкін звертає увагу на те, що реєстр запустили до ухвалення профільного закону, який визначає правила його функціонування.

"Законодавство не передбачає покарань за витік даних зі збройового реєстру в разі зломів або навмисного продажу чиновниками МВС особистих даних власників. Відомі й інші негативні приклади, коли на тимчасово окупованих територіях росіяни та місцеві колаборанти-поліцейські користувалися базами даних власників зброї. Потім вони приходили до них і відбирали все", — розповів Учайкін.

Корупційна складова при купівлі довідок для володіння зброєю, за його спостереженнями, кратно збільшилася. Механізм контролю обігу зброї в Україні майже втрачено. Щоб він був правильним, слід ухвалити закон, який заспокоїть попит населення на короткоствольну вогнепальну зброю, резюмував голова асоціації.

Збої в роботі збройового реєстру: військові довго чекають поставок

Єдиний реєстр вогнепальної зброї МВС працює зі збоями. Іноді підрозділи змушені довго чекати на потрібні їм екземпляри, каже Фокусу народний депутат Мар'ян Заблоцький, засновник проєкту Ukrainian Arsenal of Liberty.

"Про масову корупційну складову в роботі реєстру не чув. Можу розповісти зі свого досвіду про його недосконалість. Нещодавно купував військовим снайперські гвинтівки за донорські кошти і реєстр не працював цілий день. І в багатьох збройових магазинах проблема з роботою цього реєстру. А він має функціонувати через кілька хвилин після збою", — коментує політик.

У воєнний час процедуру отримання зброї спрощено і дозволи видають без проблем, каже нардеп.

"Механізми контролю за обігом зброї опинилися в підвішеному стані. Після початку повномасштабної війни були сильні спрощення і, звичайно, треба наводити лад", — підсумував Заблоцький.

Фокус раніше писав, що США на початку серпня 2023 року вперше передали Україні конфісковану стрілецьку зброю. Поліція міста Маямі відправила до Києва пістолети і напівавтоматичні гвинтівки.

Нещодавно на Київщині викрили воєнкома, який зберігав удома зброю та боєприпаси. Поліцейські знайшли в нього автомати, магазини до них, понад 6500 набоїв різного калібру та 35 гранат й інше спорядження.