"Тактика може змінитись": якими будуть нові "м'ясні штурми" російських окупантів (відео)

Війська РФ штурмують Авдіївку, втрачаючи у боях бійців та техніку. Експерт Олександр Мусієнко розповів, чого вартують для загарбників такі спроби просування та чи можливе повторення "вагнерівських" штурмів.

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"М’ясні штурми" виявилися "дорогими" для ЗС РФ, але вони триватимуть, хоч і в менших масштабах. Детальніше про це у коментарі Фокусу, оприлюдненому 17 жовтня, розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт зазначив, що штурми обернулися для російських окупантів великими втратами через заміновані території та вимушене просування колонами. Такий рух, зі слів Мусієнка, зробив ворожих армійців "легкими мішенями" для Сил оборони.

"Не тільки російські війська вміють мінувати території. Наші теж вміють, і це продемонстрували", — підкреслив він.

Експерт пояснив, що створення системи комплексної оборони, яка включає і мінні поля, дає можливість ефективно захищати землі від ворога.

"Вони будуть пробувати тиснути, десь все ж пройти нашу лінію. Вони зрештою отримали успіхи й унаслідок цього наступу, треба розуміти, але вони незначні. Порівняно з тим, яких вони зазнали втрат, абсолютно нерівнозначні", — заявив Мусієнко.

Він зауважив, що втрати у техніці та артилерії склали один до п’яти. Тобто на кожну одиницю техніки, втрачену Україною внаслідок "м’ясних штурмів" ЗС РФ, приходяться п’ять таких, ліквідованих з арсеналу противника.

"Тактика "м’ясних штурмів" може дещо змінитися. Хто буде "вагнерівцями" цього року?", — водночас заявив експерт.

Він переконаний, що нині це не визначено. Проте, зі слів Мусієнка, такі штурми, як були в районі Бахмуту, вже малоймовірні, хоч загалом спроби окупантів штурмувати території й можливі.

Нагадаємо, останнім часом ЗС РФ намагаються штурмувати місто Авдіївка у Донецькій області, однак інтенсивність обстрілів почала зменшуватись. Очільник Авдіївської міськадміністрації Віталій Барабаш припустив, що ворог "видихається".

17 жовтня 2 механізований батальйон Президентської бригади показав кадри знищення російської колони на Авдіївському напрямі. Захисники зазначили, що штурми не припинились.