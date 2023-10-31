Оператори БПЛА під ударом: пілоти дронів стали топ-цілями армії РФ, як їм захиститися від атак

Станції управління дронами часто знаходяться на відстані до 20 кілометрів від активної зони боїв. Багато хто помилково думає, що запускати безпілотники безпечніше, ніж звільняти населені пункти у складі піхоти. Фокус з'ясував, чим ризикує пілот БПЛА на фронті.

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Ударні та розвідувальні дрони перетворилися на одне з основних озброєнь у повномасштабній війні Росії з Україною. Запущений у небо маленький апарат знищує техніку вартістю кілька мільйонів доларів. Саме тому оператори БПЛА стали пріоритетними цілями двох армій, йдеться в репортажі журналу The Economist.

Запуск дронів залишає так звані "електронні сліди". Якщо пілот не проявить обережності, противник завдасть удару у відповідь, пояснює журналістам командир 47-ї української бригади на псевдо "Хаммер".

Щойно росіяни виявлять керовану станцію, вони стріляють практично з усього, що є. У хід ідуть ударні безпілотники, високоточна артилерія, міни і бомби, що планують. Іноді на "полювання" висуваються і диверсійні групи.

На думку іншого командира, пілоти дрона — пріоритетніші цілі, ніж снайпери.

"Багато хто хоче стати пілотами дронів, думаючи, що ця робота безпечніша і далі від бойових дій. У реальності керувати БПЛА надзвичайно небезпечно", — наголосив військовий.

Полювання за пілотами. Як маскувати станції пусків БПЛА

Безпілотники запускаються і управляються переважно з нерухомих об'єктів. У разі старту з пікапів або інших автомобілів, доводиться зупинитися і доводити їх до цілей, сказав Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Бажано керувати в критих об'єктах, оператор буде більше захищений. Методики виявлення позицій з урахуванням специфіки характеристик БПЛА давно вироблені і застосовуються ЗСУ і ЗС РФ. За дальністю сигналу можна встановити, в якому радіусі діє апарат", — пояснив експерт.

Російські та українські війська полюють за машинами і станціями управління розвідувальних і ударних апаратів. Станції можуть розташовуватися на відстані до 20 кілометрів від фронту, додає військовослужбовець, засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов.

У мережі з'являються відео ударів по станціях управління ЗСУ російськими "Ланцетами". А українські дрони легко знищують пункти запусків "Орланів". І таке полювання стало рутиною війни, розповідає фахівець.

"Установки управління з операторами відстежують системи-пеленгатори за радіохвилями від пристроїв. Важливо замаскувати антену, що передає сигнал управління або отримує відео, оскільки вона випромінює електромагнітні хвилі", — продовжив військовий.

Противник не бачить старт дрона з великої відстані, це все одно що помітити муху або птаха на відстані 15-20 кілометрів. Тому місце старту найменше маскують, вказує Касьянов.

За оцінками Олександра Коваленка, пілоти дронів — особлива військова професія з властивими їй ризиками. Порівнювати їх із піхотинцями, які штурмують позиції окупантів біля Роботиного, або з танкістами, що обороняють Авдіївку, некоректно.

"Дика боротьба". ЗС РФ створюють перешкоди дронам ЗСУ

За даними The Economist, росіяни оснащують танки й артилерію засобами перешкод, створюючи високоенергетичні поля навколо техніки. Атака дронами таких об'єктів перетворюється на складне і часом нереальне завдання. Українські підрозділи поки що не мають аналогічних технологій, підкреслили автори.

Командир із позивним "Майор", який пілотує БПЛА з позиції за кілька кілометрів від Роботіно, каже, що працює без будь-яких засобів електронного захисту.

"Інтуїція — єдине, що має значення в цій дикій боротьбі", — акцентує він увагу.

Ворожа армія окремо стежить за шляхами підвезення безпілотників, їхньою комплектацією бойовою частиною і складами. Крім комплексів РЕБ, у ЗС РФ у невеликій кількості є обладнання, що обчислює джерело пуску дронів за каналом зв'язку, розповіли Фокусу військові експерти.

Нагадаємо, ЗСУ проводять успішні бойові операції з морськими дронами проти Чорноморського флоту РФ. Військові з Китаю та Ірану уважно вивчають цей досвід.

Фокус писав про успішну спецоперацію СБУ і Військово-морських сил проти російського носія крилатих ракет "Буян" і корабля "Павло Державін". По цілях вдало відпрацювали морські дрони.