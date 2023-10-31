"Жодних обмежень": Пономарьов пояснив, за рахунок кого РФ може ще довго вести війну (відео)

На думку екс-депутата РФ Іллі Пономарьова, поки у Росії є можливість продавати природні ресурси Китаю та Індії, у неї будуть ресурси для ведення активної війни.

Related video

Чи є у Росії економічні, політичні та фінансові ресурси, щоб вести тривалу активну війну, розповів російський опозиціонер Ілля Пономарьов в ефірі YouTube-каналу Фокус.

"Ну, звичайно, жодних обмежень у цьому сенсі не існує. Допоки Росія матиме можливість постачати нафту, газ та інші природні ресурси на міжнародні ринки, а зараз немає жодних причин, чому б це не відбувалося, бо завжди існують Китай та Індія, все з точки зору грошей буде добре. Ну, можуть бути певні питання з точки зору соціальних обов'язків, але, на жаль, росіяни до цього звичні. Я вважаю, що просто через девальвацію рубля і все інше, вони будуть це обходити. Там зараз уже є певні дзвіночки, що все не так просто", — вважає Пономарьов.

На думку екс-депутата РФ Іллі Пономарьова, Росія в змозі вести тривалу війну

На думку опозиційного політика, через девальвацію рубля в Росії зростають ціни, що вже хвилює росіян більше, ніж питання війни. Про такі публічні настрої свідчать соціологічні опитування останніх двох місяців, за якими спостерігає російська опозиція. Однак, за словами Пономарьова, це навряд чи вплине на вибори в Росії.

"Уся путінська так звана виборча кампанія буде спрямована саме на соціальні питання. Він буде говорити не про війну, а про економіку і соціалку. І заспокоювати населення, що все буде добре і ми переможемо, це просто Захід зараз і санкції, але після того, як ми переможемо, то, звичайно, санкції припинять свою дію", — розповів Пономарьов.

Нагадаємо, Ілля Пономарьов переконаний, що Легіон "Свобода Росії" має звільнити частину РФ ще до завершення війни. За його словами, зараз перемир'я в Україні не вигідне нікому.

Раніше Фокус писав, що Іллю Пономарьова російська влада і блогери, включно з Ксенією Собчак, звинуватили в "організації" масових заворушень в аеропорту Махачкали 29 жовтня. Пономарьов очікує, що на Росію чекають виступи росіян проти мусульман.